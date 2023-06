Terelu Campos, dispuesta a demandar a Raquel Bollo tras lo que hizo realmente fuera de ‘Sálvame’

Terelu Campos está muy enfadada con Raquel Bollo desde que ésta entrara a gritos al plató de ‘Sálvame’ profiriendo toda clase de insultos contra el programa después de que invitaran a Raquel Cortés, hija de Chiquetete, para atacarla a ella y a sus hijos.

La hija de María Teresa Campos y Belén Esteban intentaron tranquilizarla. Pero, lejos de calmarse, continuó con sus durísimas palabras hacia el equipo de ‘Sálvame’ y, en especial, hacia la propia Terelu, que se sintió muy ofendida por la que un día fue su compañera de programa. Este miércoles, 31 de mayo, la presentadora ha reconocido que aún está esperando unas disculpas por parte de Raquel Bollo y que, visto lo visto, ha decidido poner todo en manos de sus abogados.

«Estoy consultando porque se escucharon cosas que por horarios no repito sobre mi persona. No puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación de ese tamaño. Hay que mirarlo, me da pena», ha asegurado la madre de Alejandra Rubio en el programa vespertino de Telecinco. Aunque es consciente de que los nervios generaran esa situación, no entiende que no le haya pedido ni siquiera perdón: «Uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas en las que… y sobre todo pedir disculpas entre compañeros. Lo que sea. Ya ni siquiera públicamente, que debería hacerlo. Me vale un mensaje de que estaba nerviosa, que no me manifesté así…».

Terelu Campos, muy ofendida por las palabras de Raquel Bollo

Terelu Campos cree que Raquel sembró dudas sobre su persona que no está dispuesta a dejar pasar por alto: «No trato a mujeres de una clase y otra clase. No forma parte ni de la educación que he recibido, ni de mis principios en la vida. Hay cosas que son incuestionables con y sin sentencias, con ellas todavía más jurídicamente». «Se me puede acusar de muchas cosas pero que no sea comprometida, que es lo que he mamado en mi vida, que no haya respetado y apoyado la causa de Raquel que he hecho siempre en mi vida», proseguía la presentadora, recordando que siempre había estado a su lado.

Belén Esteban escuchaba atentamente esta queja de su compañera y quiso dar su opinión al respecto. Amiga de Raquel Bollo, la colaboradora sabe que en ese momento le traicionaron los nervios. Por eso no entiende «el protagonismo» que, según ella, ahora Terelu Campos se está dando. Ante esto, la presentadora fue contundente: «No necesito a Raquel Bollo para darme ningún protagonismo y menos en una cosa tan espantosa». Habrá que esperar si, finalmente, la madre de Manuel y Alma Cortés se pone en contacto con ella para pedirle perdón.