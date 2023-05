El desafiante aviso de Terelu Campos a Raquel Bollo tras su descomunal brote en ‘Sálvame’

Este martes, 23 de mayo, en ‘Sálvame’ se vivía una de las situaciones más desagradables de su historia. Raquel Bollo irrumpía en los estudios de Mediaset parar arremeter durísimamente contra el equipo del programa por llevar como invitada a Raquel Cortés, hija de Chiquete, para atacarla a ella y a sus hijos, Manuel y Alma. Además de entrar en cólera contra la dirección de ‘Sálvame’, Raquel Bollo también tuvo un agrio enfrentamiento con Terelu Campos, a la que acusó de no dar la cara por ella.

Tanto la presentadora como Belén Esteban acudieron hasta donde se encontraba la colaboradora para intentar calmarla. Pero fue imposible. Por lo que la hija de María Teresa Campos no dudó en pararle los pies, espetándole: «A ver si te ves el programa y me pides perdón«.

Al comprobar que la madre de Manuel Cortés seguía muy nerviosa, y lanzado durísimos ataques al programa, Terelu Campos decidió no seguir discutiendo. Ya eran las 19:00 de la tarde, así es que ‘Sálvame’ finalizó su emisión con este tenso momento y, a continuación, arrancó ’25 palabras’, el concurso presentado por Christian Gálvez.

Terelu Campos, a Raquel Bollo: «Ahora me siento una gilipuertas por haber dado la cara por ti»

Sin embargo, el programa continuó en Mitele PLUS. El plató se encontraba prácticamente vacío, a excepción de Rafa Mora, Kiko Hernández y Adela González. La presentadora pedía calmar los ánimos mientras esperaba la entrada del resto de colaboradores. Lydia Lozano y Carmen Borrego llegaban enseguida, pero Belén Esteban continuaba desaparecida. Y es que, la colaboradora, muy amiga de Raquel Bollo, prefirió quedarse con ella para calmarla y no se la vio en toda la emisión de ‘Sálvame Naranja Plus’.

La que sí regreso fue Terelu Campos, y lo ha hecho muy enfadada con la colaboradora. La presentadora le ha reprochado que arremetiera contra ella cuando la ha defendido: «Yo no lo voy a aguantar. ¡Anda ya! ¡Venga ya, Raquel! Conmigo no, que he dado mucho la cara. Ahora me siento una gilipuertas por dar la cara por quien a lo mejor no lo merece«.

El motivo de la brutal salida de tono de Raquel Bollo fue por la visita a ‘Sálvame’ de Rocío Cortés, hija de Chiquetete y, por lo tanto, hermana de Alma y Manuel Cortés. Rocío acudió al programa para contar todos los secretos, enfrentamientos y polémicas que ha vivido con Raquel Bollo a lo largo de su vida.

Pero lo que nadie se esperaba era que la colaboradora, que se encontraba en las instalaciones para acudir esa noche al plató de ‘Supervivientes’, irrumpiera en el plató de ‘Sálvame’ para arremeter contra los que fueran sus compañeros de programa. «¡Sinvergüenzas todos! Que me la he encontrado fuera y le he dicho cuatro cositas (refiriéndose a Rocío)», decía, entre gritos, la exmujer de Chiquetete.

El brutal estallido de la colaboradora contra el equipo de ‘Sálvame’

Mirando directamente a Terelu Campos, Raquel ha asegurado que el otro día se cruzaron por los pasillos y que ésta no quiso ni mirarla. «¿Qué no te he defendido yo a ti? A ver si te ves el programa y me pides perdón. Lo vas a ver y me vas a pedir perdón», se defendía la hermana de Carmen Borrego.

Por su parte, Belén Estaban, intentaba calmarla, pero sin éxito, pues su amiga seguía en sus trece, cada vez más alterada: «Habláis de pactos, de menores… Quince años dando el callo… Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seguís trayendo a gente. ¡Sinvergüenzas! Que no me habéis dejado cerrar capítulo en la vida. ¿Esto es lo que queríais? ¡Espectáculo, pero las demandas siguen! Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais porque me estoy defendiendo en los juzgados».

«Me maltrataron mucho y habéis seguido maltratándome psicológicamente. ¡Que me da igual Telecinco y su puta madre, ya está bien! ¡Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!», proseguía Raquel Bollo, en medio de un ataque de ansiedad, mientras ‘Sálvame’ ponía fin a su emisión.