«Alimañas»: Terelu Campos se lanza en estos términos tras la decisión de cancelar ‘Sálvame’

Este miércoles, la revista Lecturas dedica su portada a hablar del final de ‘Sálvame’ después de que Mediaset haya decidido cancelar el programa tras 14 años en emisión. Así, la revista publica en exclusiva unas declaraciones de Jorge Javier Vázquez hablando de la cancelación del programa así como otras de Terelu Campos.

Así, los dos presentadores de ‘Sálvame’ aprovechan el último número de la revista para la que trabajan para reflexionar sobre el final del programa de La fábrica de la tele. Mientras Jorge Javier Vázquez revela que recibió una llamada de Pedro Sánchez y responde a los que dicen que Rocío Carrasco es la culpable de la situación de ‘Sálvame’; Terelu confiesa que en ‘Sálvame’ conoció a dos de los hombres de su vida.

«Ahora que quedan pocos días para la cancelación del programa, entenderéis que esta semana me resulta indispensable contaros lo que ha significado ‘Sálvame’ en mi vida», empieza diciendo Terelu Campos. Y es que aunque ha tenido sus más y sus menos con ‘Sálvame’, ha sido el programa que le ha permitido retomar su faceta de presentadora.

En ese sentido, Terelu Campos no duda en hablar de cómo ‘Sálvame’ puede ser lo mejor y lo peor a la vez. «‘Sálvame’ puede ser un ángel y convertirse en un demonio a los treinta segundos», asevera la presentadora a ese respecto. Asimismo, no duda en hablar de cómo hay gente que reniega de haber visto alguna vez el programa. «¡Cuánta gente ha renegado de verlo y lo veía a escondidas! Qué graciosos ¿no? A mí eso, me produce ternura», destaca.

Terelu Campos, muy contundente: «Había muchas alimañas esperando el fin de ‘Sálvame'»

Y es que si hay algo que tiene claro Terelu Campos es que había mucha gente que estaba esperando a la cancelación de ‘Sálvame’ para vanagloriarse. «Había mucha gente esperando como alimañas el final del programa para sentirse vencedores«, asegura en una clara alusión a Antonio David Flores o su hija Rocío Flores.

Tras ello, Terelu Campos es muy clara. «Yo jamás me alegraría de quitarle el trabajo a nadie y menos a tantas familias«, sentencia muy dolida al ver que hay mucha gente que se va a quedar en paro tras cancelarse ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’ tras 14 años en emisión.

Por último, Terelu Campos se atreve a decir que en ‘Sálvame’ conoció a dos de los hombres más importantes de su vida. «Aquí conocí a dos de los hombres más importantes de mi vida: mi amigo y director, Raúl Prieto, y a Kike Calleja», añade en una carta recordando todo su paso por el programa de La fábrica de la tele.