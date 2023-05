Jorge Javier se moja así ante si Rocío Carrasco es la culpable de la caída de ‘Sálvame’

«Como bien saben, nos cancelan. ‘Sálvame‘ se acaba y nosotros ya estamos preparando nuestra despedida». Con estas amargas palabras comenzaba Jorge Javier Vázquez uno de los programas de la pasada semana. Unas palabras que, a buen seguro, no hubiera imaginado pronunciar. Al menos, de momento.

Y aunque de vez en cuando ha soltado algún que otro chascarrillo muy propio de él durante la emisión, no ha sido hasta ahora, a través de su blog en Lecturas, cuando se ha explayado sobre sus verdaderos sentimientos ante la cancelación de un formato histórico para la televisión española.

«Cuando digerí la noticia me dio un bajón. Me pregunté: ‘¿y ahora qué voy a hacer?’. Se me viene el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí que sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad», empieza desvelando respecto a cómo afrontó este gran varapalo profesional.

Jorge Javier Vázquez tiene la vida resuelta, ha amasado una gran fortuna durante todos estos años y, además, aún tiene contrato con Mediaset hasta 2025 si no hay rescisiones. De modo que sus pensamientos están con el equipo que forma el programa. Especialmente con los que no se ven en pantalla. «Me pongo muy sensiblón cuando pienso en el equipo de ‘Sálvame’, en todos los compañeros que no salen en pantalla», confiesa.

Jorge Javier Vázquez: «A lo largo del día estoy a punto de echarme a llorar en varias ocasiones»

En ese sentido, pese a mostrarse estoico en directo, reconoce que está a punto de llorar varias veces al cabo del día. «Me pasa ahora cada vez que me paran por la calle y me dan las gracias por los años que hemos estado juntos. Así que a lo largo del día estoy a punto de echarme a llorar en varias ocasiones«, escribe el comunicador catalán. «El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé: ‘menos mal que no me pilla bebiendo'», añade.

«A Sálvame le he dado mi vida entera», subraya Jorge Javier Vázquez. Eso sí, es claro con el balance: «no me arrepiento. He amado y odiado este programa, pero lo vivido con Sálvame es inusual. Raro. Así que, desde aquí, les digo a mis compañeros: habéis hecho historia». Y ensalza a todos los colaboradores: «El más flojo de nuestros colaboradores es mejor que el ochenta por ciento de los que trabajan en estos momento en televisión».

Por otro lado, acerca de las causas del fin de ‘Sálvame’, también se pronuncia sin rodeos. «Unos señalan a Rocío Carrasco como la destructora del programa; otros aseguran que me lo cargué yo el día que exclamé lo de ‘rojos y maricones’. Aunque yo sólo sé que una de las grandes cosas que me ha regalado este programa es conocerla», sentencia alto y claro.

Como también es completamente sentenciador cuando habla del nuevo modelo de televisión «blanco y familiar» que la directiva de Mediaset quiere implantar en Telecinco. «Me aburre soberanamente. Me aburre que me mata. Me aburre hasta decir basta. Eso no es televisión. Es un salón de té repleto de comensales esperando que anochezca», dice Jorge Javier Vázquez sin reparos.

Sobre su futuro, lo advierte incierto y desconoce lo que está por venir tras el 23 de junio, fecha en la que concluirá para siempre ‘Sálvame’. «Mi madre quiere que vuelva a Barcelona y viva con ella«, cuenta. Además, suelta la bomba y revela que Pedro Sánchez le llamó tras conocer la muerte del programa. Le dio ánimos y «me emplazó a tomar un café». «Acepté la oferta, claro. Ya es hora de que nos conozcamos», exclama.