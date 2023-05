Jorge Javier se la juega a Mediaset con lo soltado en ‘Sálvame’: «Mi carrera ya está hecha»

‘Sálvame‘ comenzaba este martes el programa con la voz en off de Esperanza Gracia asegurando que iba a descubrir el futuro de los colaboradores a partir del 23 de junio. Justo después, salían Montse y Nerea, las santeras y clarividentes que ya estuvieron la semana pasada para limpiar el plató de malas energías. Y al verlas, Jorge Javier Vázquez les advertía que tenía que hablar con ellas.

«No, espera, un momento. Bienvenidas, me viene muy bien que vengáis porque hoy precisamente con vosotras quería hablar», les decía Jorge Javier Vázquez a Montse y Nerea sin decir por qué quería hablar con ellas y a qué se refería el presentador.

Era cuando Montse y Nerea estaban prediciendo el futuro laboral de Kiko Hernández tras el final de ‘Sálvame’, cuando Jorge Javier Vázquez pedía a David Valldeperas poder hablar de algo relacionado con la política saltándose así el código ético de Mediaset.

«David me vas a perdonar. Yo sé que no se puede hablar de política, me la voy a jugar. Pero estoy muy enfadado. Tengo que hablar de política lo siento. Me la voy a jugar, me salto las normas, voy a hablar de política», advertía Jorge Javier Vázquez de primeras.

Tras ello, el presentador se dirigía directamente a Montse y a Nerea, las clarividentes de ‘Sálvame’. «Os lo pregunté. Yo sé que me voy a meter en un jardín, pero bueno, mi carrera ya está hecha«, soltaba con cierta sorna el catalán. «Os pregunté ¿me van a llamar de una mesa electoral? Y dijisteis vosotras no, pues me ha llegado hoy la citación», destacaba Jorge Javier.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez explicaba que lo que le había llegado era la citación para ser segundo suplente. «Quiero que os retratéis, soy segundo suplente. Yo soy muy democrático y tengo que ir el domingo a las 8. ¿Pero puedo confiar en que el titular vaya?», les preguntaba. «Si, irá el titular», respondía Montse.