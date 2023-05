Escándalo en ‘Sálvame’: cortan la emisión por lo ocurrido con Raquel Bollo en los pasillos

Escándalo el que se ha armado este martes al finalizar la emisión de ‘Sálvame‘. Raquel Bollo ha aparecido de la nada en los últimos minutos del programa y ha montado en cólera como nunca antes en los pasillos de Telecinco al enterarse de que Rocío Cortés, hija de Chiquetete, se ha sentado esta tarde en el programa para atacar a la colaboradora y a sus hijos mientras éstos se encuentran en ‘Supervivientes’.

De pronto, Terelu Campos y Adela González han salido repentinamente del plató con caras de preocupación y recibiendo un aviso de la dirección. Se trataba del altercado que estaba formado Raquel en plenas instalaciones de Mediaset. Los cámaras han seguido los pasos de ambas presentadoras hasta llegar a donde se situaba la madre de Manuel y Alma completamente desaforada y utilizando a Rocío Carrasco para cargar las tintas.

Raquel Bollo dinamita ‘Sálvame’: «Me da igual Telecinco y su puta madre»

«Sois unos sinvergüenzas todos (en ‘Sálvame’). Quince años dando aquí el callo. Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo gente, sinvergüenzas. Que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. ¿Queríais espectáculo? Pues sí, pero las demandas siguen, que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me defiendo en los juzgados porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho«, ha gritado fuera de sí y ante una Belén Esteban que hacía lo posible por calmarle sin éxito.

«Me da igual Telecinco y su puta madre. Ya está bien. Que habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis. Venga Telecinco, que os saltáis todo, os saltáis a los menores, habéis hablado de mi nieta…», ha continuado sin filtro alguno.

Mientras, los realizadores de ‘Sálvame’ cortaban súbitamente la señal de los pasillos, pinchaban la imagen del plató vacío y bajaban los micros para que no se continuara emitiendo semejante escena. «Ya vale, ya vale por favor, hazlo por mi«, se escuchaba a Belén Esteban al borde del llanto. La secuencia en cuestión se ha viralizado en redes sociales: