Belén Esteban da el palo definitivo a Mediaset en directo: «Hay gente infiltrada, vergonzoso»

Belén Esteban no se ha podido contener nada más arrancar ‘Sálvame‘ tras enterarse de que su exrepresentante, Toño Sanchís, ha acudido este martes a los estudios de Mediaset no se sabe muy bien a qué. Pero lo cierto es que la noticia ha chocado muchísimo, pues el manager ha sido un duro azote del grupo de comunicación durante los últimos años; arremetiendo contra los programas y ridiculizando sus audiencias.

«Yo solamente voy a dar un consejo hoy a todo Mediaset: cuidado, mucho cuidado, con los bolsos que hay gente infiltrada en esta cadena que se lleva lo que no es suyo», ha soltado a bocajarro la veterana colaboradora, descolocando inmediatamente a una audiencia que al principio desconocía a qué se estaba refiriendo.

«La gente no lo va a entender y es preferible que lo expliques, estás autorizada», le ha apuntado Terelu Campos, que este martes ha ejercido de presentadora de ‘Sálvame’. En ese momento, con el beneplácito de la dirección del programa, ha dado rienda suelta a su lengua y ha explicado por qué había verbalizado esa polémica frase.

Belén Esteban: «Me parece vergonzoso que en esta cadena de Mediaset le hayan dejado entrar»

«Pues nada, que hoy ha estado aquí el señor Toño Sanchís. Y lo que me parece vergonzoso es que en esta cadena de Mediaset, o for o fur o lo que sea ahora, le hayan dejado entrar con lo que se ha llevado de mí y las demandas que ha puesto contra la cadena», ha sentenciado muy beligerante.

Acto seguido, mirando fijamente a cámara, Belén Esteban se ha dirigido a él: «La suerte que has tenido es que he venido tarde porque no te he visto. Ojalá te hubiera visto». «¿Y si le llegas a ver qué le haces o qué le dices?», le ha preguntado Kiko Hernández. «Yo solo digo que había dos personas esperándome en la puerta de cómo venía. Fíjate cómo sería la cosa, que me dice Alberto, el director, ‘quédate en tu casa’ y le he dicho ‘voy por la M-50’ y era mentira, estaba montándome en el coche», ha respondido ella.

«Yo lo que os digo es que cuidado. No con la gente del plató, sino de los pasillos. Cojan bien sus bolsos y sus carteras porque hay uno que se lleva todo», ha insistido la tertuliana. «¿Y si él cobra, no hay una parte de embargo para tu cobro?», se ha interesado Adela González. «Ya, pero como tienen puesto todo a nombre de otras personas. Lo que pasa es que la Justicia tendría que estar más…», ha lamentado Belén recordando que Toño le debe aún la friolera de 372 mil euros. «Yo pensaba que venías hoy a traerme el talón y dejármelo en recepción, cariño», ha rematado.