María Patiño no nombra a Mercedes Milá pero este dardo va para ella por lo que dijo de Adara

Ya lo dijo María Patiño el pasado viernes en el ‘Deluxe’, todo parece indicar que la victoria final de ‘Supervivientes 2023’ estará entre Adara Molinero y Asraf Beno, los dos grandes favoritos de esta edición. Ambos cuentan con el favor del público y han sido muy amigos hasta que, hace unas semanas, su relación voló por los aires. Algo sobre lo que se ha mojado hasta Mercedes Milá.

Lo que parecía que iba a ser una crisis en su amistad se acabó convirtiendo en una guerra sin cuartel. Y no solamente entre ellos, sino también entre sus respectivos fandoms. También rostros televisivos se han posicionado al lado de uno o de otra como Mercedes Milá, gran seguidora del programa y que, con frecuencia, comparte sus opiniones sobre cuanto pasa en la isla a través de sus redes sociales.

Pero ha sido su último post en su perfil de Instagram el que ha causado un enorme revuelo. Sobre todo, por la grave acusación que hace tanto hacia Adara como hacia el resto de sus compañeros, a los que tacha de «racistas» por su actitud con Asraf Beno. «Asraf es marroquí. Y, aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante», escribía la periodista.

Una publicación que hacía saltar como un resorte a Elena Rodríguez, la madre de Adara: «Tus acusaciones de racismo están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura. Es una acusación repugnante. Deja de hiperventilar, Milá. La has pifiado a nivel Dios. Tú sí que me has decepcionado».

La indirecta de María Patiño a Mercedes Milá

Este domingo, 4 de junio, ha sido María Patiño la que ha querido dar su opinión al respecto al dar la última hora de ‘Supervivientes 2023’ en ‘Socialité’. Aunque no ha nombrado en ningún momento a Mercedes Milá, estaba claro que lo que ha dicho iba por ella. «Me gustaría recalcar que estamos en un concurso y que entiendo los posicionamientos de cara a una final que está cada vez más cerca. Pero no deja de ser un concurso», comenzaba diciendo.

«Sobre todo las personas que tenemos cierta responsabilidad pública no debemos excedernos en algo que no deja de ser un reality, donde las estrategias son algo lícito y para llegar a la final», ha recordado María Patiño. Su compañera, Gema Mirón, encargada de ofrecer la última hora de ‘Supervivientes’, le daba la razón: «Esto es un juego y no hay que darle más importancia». «Es un juego», insistía la presentadora.

Tras la emisión del último encontronazo de Adara y Asraf, durante la gala del pasado jueves, María Patiño comparaba lo que está sucediendo con el prometido de Isa Pantoja con lo que ocurrió en su día con Miriam Saavedra en ‘GH VIP 6’. «Recuerdo que era la marginada, que el grupo no entendía. El público la votó como ganadora por eso. Nadie supo explicar por qué a Miriam no la querían, como está ocurriendo ahora. Cuando salió y la conocimos, entendí a todos los concursantes. Me da la sensación de que va a pasar lo mismo con Asraf. Va a ganar él», vaticinó la presentadora de ‘Socialité’.