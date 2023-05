Alexia Rivas y Ana María Aldón ponen rumbo a ‘Supervivientes’ por sorpresa con esta función

‘Supervivientes 2023‘ ha arrancado la emisión de su versión ‘Tierra de Nadie’ con un auténtico bombazo que revolucionará los Cayos Cochinos. En concreto, el reality de supervivencia incorporará dos nuevos rostros en calidad de fantasma del pasado. Se trata de Ana María Aldón y Alexia Rivas, que regresarán a los cayos después de formar parte del reality en el año 2020 y 2021 respectivamente.

Nada más entrar en el plató, el presentador ha dado la bienvenida a los colaboradores entre los que se encontraban Alexia Rivas y Ana María Aldón. Después de dar la bienvenida a todos ellos, Carlos Sobera ha cebado lo que ha calificado de «notición». «Atención. Es que tengo un notición que no lo sabe nadie, podría incluso decir que no lo sabe ni Dios».

Acto seguido, el presentador ha proseguido dando más pistas sobre dicha información: «Noticia sobre dos colaboradoras que también fueron exconcursantes de ‘Supervivientes’ y que además están aquí esta noche. Noticia de las gordas que vais a alucinar todos». De igual manera, Sobera ha anunciado: «Alexia Rivas y Ana María Aldón van a ser fantasmas del pasado de ‘Supervivientes’«.

La reacción de Alexia Rivas y Ana María Aldón tras confirmarse la noticia

Las reacciones no se han hecho esperar. «¡Qué fuerte», ha exclamado Alexia visiblemente emocionada mientras pedía tirarse del helicóptero. «Tú para empezar tenías una espinita clavada porque, claro, la pobre estuvo en un barco varado mareada, potando…», ha asegurado el presentador.

Aprovechando su turno de palabra, Alexia Rivas ha querido agradecer su presencia en los cayos: «Quiero dar las gracias a todo el equipo por darme esta oportunidad que no todo el mundo la tiene. De verdad muchísimas gracias. Hace dos años cuando fui a ‘Supervivientes’ lo estaba pasando muy mal, había sido una época muy mala para mí, mi futuro era incierto. Gracias a este programa se me ha visto como soy y me han salido muchas oportunidades así que gracias».

Tras ello, Sobera ha vuelto a tomar la palabra para confirmar su fecha de incorporación a ‘Supervivientes 2023’: «Si no me equivoco, el jueves entráis en directo y vais a estar conviviendo allí con los concursantes las dos«. Por su parte, Ana María Aldón ha asegurado: «Yo entre súper feliz porque me quedaron cuentas pendientes y voy a ajustarlas».

«Tengo la impresión de que tu vida cambió radicalmente a partir de tu presencia en ‘Supervivientes'», ha puntualizado el presentador. Ante ello, la nueva fantasma del pasado ha asegurado: «Fíjate que no era un propósito mío ir a ‘Supervivientes’. Me surgió la oportunidad y la aproveché, pero ahora sí que la tengo, tengo toda la ilusión». Finalmente, Sobera les ha advertido: «No podéis dar ninguna información del exterior».