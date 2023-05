Alexia Rivas no supo prever lo que le hizo Yaiza en el plató de ‘Supervivientes’ y da que hablar

Yaiza Martín no deja a nadie indiferente cada vez que pisa un plató de televisión. La exconcursante de ‘Supervivientes 2023‘ se ha vuelto a colocar en el foco mediático por un enfrentamiento con Alexia Rivas. Un encontronazo en el que los golpes bajos han estado a la orden del día. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido la respuesta de Alexia Rivas, quien ha preferido tomárselo con humor y dejar pasar por alto el furibundo ataque de Yaiza.

El citado episodio se ha vivido cuando en el plató se comentaba la actitud de Asraf en el concurso. «Ni loca opino yo de este señor para que después digan lo que yo digo… Yo calladita la boca. Ahí está, que los que están en la isla están opinando. Son ellos los que están opinando. Cuando estaba yo, la culpa era mía y ahora son ellos los que están opinando. Qué casualidad que los que están allí están opinando lo mismo que lo que yo opinaba», ha comentado visiblemente indignada Yaiza.

«Los que están ahí lo dicen de buenas formas y tú lo dijiste con muy malas formas. Esa es la gran diferencia», le ha espetado Marta Peñate. Contra todo pronóstico, Yaiza no ha dudado en darle la razón: «Eso es verdad». Una actitud que no se ha vuelto a repetir con Alexia Rivas, quien ha estallado para dar la cara por Asraf. «Estas teorías de conspiración yo no me las explico. Se cree el ladrón que todos son de su condición», ha añadido la tertuliana.

Un comentario que ha hecho explotar a Yaiza, que no ha dudado en sacar a relucir el pasado de Alexia Rivas haciendo especial mención al escándalo que protagonizó con Alfonso Merlos. «Estás tú, bonita, para hablar que estás sentada ahí precisamente por haber pasado por ahí. Venga… Es mi opinión y la voy a dar. Tú estás sentada ahí por lo mismo», le ha arreado. Frente a ello, Alexia ha preferido salir del paso diciendo: «Por lo menos di alegría a toda España en medio de la pandemia que estábamos todos muy tristes».

Mucho más indignada, Marta Peñate ha intervenido para defender a su compañera: «No, no, no. Es que no me da la gana lo que acaba de hacer. ¿Yo me siento aquí para comentar tu Deluxe y tus todos? A que no, pues no se te ocurre meterte con una compañera que está opinando de un concurso de esa forma».