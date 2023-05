Marta Peñate anuncia una mala noticia sobre su proyecto en Mediaset: «Esto se acaba»

En el último vídeo subido a su canal de Mtmad, Marta Peñate ha compartido una mala noticia a todos sus seguidores. Y es que, después de darle muchas vueltas, ha decidido abandonar temporalmente su canal. Pero, ¿por qué motivo? Según reconocía la colaboradora de ‘Supervivientes 2023′, «llevo dos años y medio en Mtmad, donde cada semana he dado lo mejor de mí para que disfrutéis conmigo. He hecho todo tipo de vídeos del estilo comer por 1 euro, ir al gimnasio con Toni. Pero ha llegado un punto en el que ya no lo siento».

«Es que todo lo que tenía que hacer por Mtmad ya lo he hecho durante los dos años y cinco meses que llevo aquí. Todas las semanas he contado algo para entreteneros, pero ha llegado un punto en el que no tengo nada más que contar», reconocía Marta Peñate, visiblemente emocionada.

Por tal motivo, ha tomado la decisión de abandonar su canal: «Llevo semanas diciéndole a mi redactor que no sabía qué hacer. No quiero dar un contenido absurdo, de mierda, porque creo que no os lo merecéis. Os tragáis tres anuncios publicitaros para escuchar algo divertido, pero ahora no tengo la capacidad para contarnos algo que os interese».

Marta Peñate volverá a Mtmad cuando tenga algo interesante que contar

Marta Peñate también ha contado a sus seguidores que por cada capítulo cobraba un dinero, y por eso quería dar contenido de calidad. «Hemos decidido que esto se acaba, pero no para siempre. Hasta que yo me sienta inspirada, con la capacidad de contaros algo que os interese», explicaba la colaboradora televisiva, antes de dar otra noticia bomba, y es que, sigue con sus deseos de ser mamá.

Por eso, ha asegurado que volverá al canal «para contar mi embarazo, la fecundación, el baby shower. El día que yo tenga algo que contar lo haré por aquí, creo que se lo debo a Mtmad. Les haré partícipes de todo. Os lo haré y os lo contaré todo», ha sentenciado.