La inadmisible decisión de ‘Supervivientes’ con Alma Bollo tras ser expulsada traerá cola

Este jueves, 8 de junio, la audiencia de ‘Supervivientes 2023‘ decidía que Alma Bollo fuera la expulsada de esta semana, quedándose prácticamente a las puertas de la gran final. Sin embargo, la hija de Raquel Bollo no va a tener ni por asomo el mismo tratamiento que los demás eliminados del concurso. Un auténtico despropósito.

La joven era eliminada frente a Jonan y Bosco, los tres concursantes que se jugaban su permanencia en los Cayos Cochinos tras la salvación de Artùr el pasado martes. Dos semanas después de que su hermano, Manuel Cortés, tuviera que abandonar por motivos médicos, le ha tocado a ella decir adiós a la aventura.

Alma Bollo se ha marchado entre lágrimas, aunque ha hecho un balance muy positivo de su paso por el concurso. Visiblemente emocionada, ha reconocido que «nunca me lo hubiera imaginado así. Al final yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. He llegado hasta aquí y me he superado en todos los aspectos que tenía que superarme. Para mí he sido muy buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí, de llevarme a la gente que me llevo y nada, tengo muchas ganas de ver a mi familia».

Los dos privilegios a Alma Bollo tras su expulsión de ‘Supervivientes’

Pero, para sorpresa de la audiencia, que no daba crédito a lo que estaba viendo, la expulsión de Alma Bollo ha sido muy distinta a la de sus antecesores. Para empezar, recibió una llamada de su madre desde el plató, un privilegio al que solo tuvo acceso Ginés Corregüela, y fue por su polémica con su novia Yaiza y con su hija Miriam.

Pero este trato de favor no queda ahí ni mucho menos. Carlos Sobera comunicó a los espectadores que el próximo sábado, Alma Bollo se reencontrará nuevamente con sus excompañeros. Juntos disfrutarán de una fiesta especial por los 100 días vividos en la isla y como recompensa al mérito de haber aguantado casi 21 horas, en el caso de Asraf, Bosco y Artùr, en la antológica prueba de la urna. «Tendrán una fiesta por todo lo alto este sábado», anunció el presentador. Un descarado favoritismo que no debería permitirse.