El controvertido señalamiento que Manuel Cortés hace a ‘Supervivientes’ tras la expulsión de Alma

La expulsión de Alma Bollo en ‘Supervivientes 2023‘ no ha dejado a nadie indiferente. Si en ‘La Palapa’ los llantos y lágrimas han sido una constante, en plató han destacado las caras largas especialmente de Manuel Cortés y Raquel Bollo. El hermano de la recién expulsada no ha podido ocultar su dolor por la inesperada decisión de la audiencia. De hecho, no ha dudado en lanzar un mensaje encubierto a la organización del reality.

Nada más dirigirse a él, Carlos Sobera le ha preguntado por su estado. El hermano de Alma ha asegurado sentirse apenado. «(Estoy) triste porque como yo siempre digo: la esperanza es lo último que se pierde. Sí que es verdad, no te voy a mentir, que una vez que he llegado aquí he tenido la oportunidad de observar cómo funcionan las cosas aquí, qué opina un poco la audiencia en redes sociales», ha confesado Manuel Cortés.

«Antes te he dicho que creo que iba a estar entre mi hermana y Bosco. Me he equivocado, pero es duro decir que estaba entre mi hermana, pero uno sale y ve un poco cómo funcionan las cosas. Pese a la opinión que tenga la audiencia, lo que está muy muy claro es que ha sido una gran superviviente», ha proseguido diciendo el también cantante.

Lejos de quedarse ahí, Manuel Cortés no ha dudado en alabar el paso de Alma Bollo por el concurso: «Como hermano mayor estoy súper orgulloso. Era mi esperanza que yo tenía ahí porque la mía se truncó hace un tiempo. Desde aquí le quiero dar las gracias por todas las noches que me ha aguantado allí. No sabe la gente lo que es aguantarme a mí de noche mirando a las estrellas. Tengo una hermana que es grandiosa».

La reacción de Raquel Bollo ante la expulsión de su hija

Antes de que Manuel Cortés pronunciase esas palabras, Carlos Sobera le ha dado el turno a Raquel Bollo. La madre de la joven se ha mostrado optimista al asegurar: «Lo más bonito que hay es sentirse orgulloso del concurso que uno ha hecho y sobre todo dejar huella en compañeros que se parten llorando por tu marcha. Yo creo que es lo más bonito y decir que, aunque ha sido expulsada por el grupo, ha llegado muy lejos, ha sido una súper campeona». «Le queda otra parte muy bonita que es encontrarse con su familia y sobre todo con su niña», ha terminado diciendo la madre de Manuel Cortés.