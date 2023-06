‘Supervivientes’ da la campanada, expulsa a Alma Bollo y ojo a su venganza antes de irse

‘Supervivientes 2023‘ suma un nuevo expulsado y ya van once en lo que llevamos de edición. De hecho, uno de los momentos más esperados de la decimoquinta gala del reality ha sido el cierre del televoto y, por consiguiente, la expulsión semanal. Cabe recordar que hace una semana los espectadores del reality decidieron mandar a casa a Raquel Arias de manera definitiva. Ahora, un nuevo concursante ha seguido sus pasos a decisión de la audiencia. En esta ocasión, Alma Bollo ha sido la escogida.

Cabe destacarse que durante la emisión el pasado martes de ‘Tierra de Nadie’ se llevó a cabo la salvación de uno de los concursantes en la picota: Artur Dainese. Por tanto, el número de participantes nominados se redujo a tres; de los cuales uno de ellos ha resultado expulsado. Como decimos, ha sido la hija de Raquel Bollo.

La expulsión semanal se ha comunicado durante el transcurso de la decimoquinta gala de ‘Supervivientes 2023’ en La Palapa. Para proceder a la misma, Carlos Sobera ha conectado con ellos para cerrar las líneas. De igual manera anunciaba, en primer lugar, la salvación sorpresa de Bosco Blach, el que más votos había acumulado.

Alma Bollo, expulsada definitivamente de ‘Supervivientes 2023’

Justo después, el presentador daba a conocer el nombre del expulsado. «Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que el concursante salvado y que por lo tanto siga en el concurso sea Jonan», fueron sus palabras. En consecuencia, Alma Bollo resultaba ser la eliminada contra toda previsión.

«Nunca me lo hubiese imaginado así. Al final es lo que digo, yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. He llegado hasta aquí. Creo que me he superado en todos los aspectos en los que debía superarme. He sido una muy buena superviviente para mi parecer y para las cosas que he superado, me alegro haber llegado hasta aquí y haber conocido a las personas que me llevo y que para mi son familia. Tengo muchas ganas de ver a mi hija, a mi madre, de comer y súper agradecida de esta oportunidad», ha asegurado la recién expulsada.

La tremenda venganza de Alma contra Artur antes de despedirse

Una expulsión que se traduce en el debilitamiento de Adara dentro del reality, puesto que se trataba de uno de sus principales apoyos. De igual manera, Asraf se hace fuerte al perder a una de las concursantes que más crítica se ha mostrado con él.

Antes de abandonar ‘La Palapa’, Alma Bollo ha podido enviar el lastre y la ventaja a dos compañeros diferentes. Respecto al lastre, la joven ha decidido endiñárselo a Artur en venganza por la nominación de la pasada semana que le ha costado la expulsión, mientras que para la ventaja ha escogido a Jonan. El azar ha hecho que sea Artur el mal avenido con la penitencia del veto en las nominaciones. De esta forma, no ha podido nominar como el resto de sus compañeros.

De igual manera, Alma ha podido dirigirse a sus compañeros. A Asraf le ha lanzado el siguiente mensaje: «A pesar de todo, como he dicho siempre, por mucho que yo tenga una opinión que es la que yo tengo, una cosa no quita la otra y me pareces un superviviente de los pies a la cabeza. Sigue luchando y síguele poniendo las ganas que le pones a todo porque es tu sueño».

Mucho más emocionada se ha mostrado con Adara: «Muchas gracias por darme la oportunidad de conocer la persona tan maravillosa que eres. Gracias por dejarme ser, por dejarme estar y sigue luchando. Eres una superviviente de los pies a la cabeza, desde que te levantas hasta que te acuestas. Sigue haciendo lo que tu corazón te dicte… Siempre lucha por lo que quieres porque eres una luchadora y lo estás demostrando».

Finalmente, sobre Jonan, su mejor amigo desde el principio, ha asegurado sollozando: «Empezamos desde el primer día juntos hasta el último día… Como te dije un día, si yo salgo de esta Palapa no salgo con un hermano que está en España, salgo con dos. Gracias por haber sido mis pies y mis manos aquí dentro. Eres maravilloso. Sigue así porque te estás coronando como superviviente después de muchos días pasando más hambre que ninguno y teniendo menos entretenimientos que ninguno».