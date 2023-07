Adara Molinero solloza el altísimo coste de participar en ‘Supervivientes’ y da que hablar

Adara Molinero no está viviendo el post ‘Supervivientes‘ que esperaba ni mucho menos. Después del mazazo que supuso quedarse como subcampeona del reality cuando, a buen seguro, se veía ganadora como ocurrió con la séptima edición de ‘GH VIP’; la madrileña sigue haciendo frente a las duras secuelas de su estancia en Honduras un mes después. También a una avalancha de crueles críticas por su papel como madre.

Un avasallamiento que no cesa semana tras semana. Primero, por haber estado cuatro meses alejada de su hijo en un programa de televisión y, ahora, por estar compartiendo infinidad de planes y aventuras con Bosco Martínez-Bordiú, su nueva pareja, y con amigos de la isla como Jonan Wiergo y Alma Bollo.

Una agitada agenda que le ha granjeado esos duros ataques que le han llevado al límite y ante los que ha dicho basta en sus redes. «Se me juzga diciendo que no estoy con él, pero me descojono porque ni siquiera saben cuando está conmigo porque no subo nada. Mi hijo y yo, cuando está conmigo y no con su papá, estamos siempre juntos. Aunque no lo saque es una prolongación mía. Duerme conmigo, va a todos lados conmigo», aclaraba este fin de semana a quienes se atreven a acusarle de abandonar a la criatura.

«Basta ya de juzgarnos a las mujeres como madres, lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos todas. Y sí, soy buena madre», sentenciaba Adara Molinero con la mayor de las contundencias. No obstante, esto no es lo único que está teniendo que enfrentar a consecuencia de su paso por ‘Supervivientes’. A esas inaceptables y cruentas críticas y acusaciones, se suma su aún delicado estado de salud.

La influencer continúa con graves problemas estomacales a pesar de haber pasado ya más de un mes desde que acabó el concurso. Unas secuelas que le tienen amargado el verano y que están alterando considerablemente su alimentación. De hecho, esta situación le está empujando a un estado físico insólito, provocado por un efecto rebote incontrolable.

Y es que, como ya compartió tras volver a la civilización, la cabeza le jugó una muy mala pasada. «La cabeza me está jugando una mala pasada porque todo el tiempo pienso que me van a quitar la comida, que se me va a acabar. Quiero frenarme un poco, sobre todo por mi estómago, para que no siga sufriendo, pero no puedo», confesó entonces Adara Molinero.

Algo que ahora está pagando con creces como ella misma ha desvelado en una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. A la cuestión de cómo lleva la ansiedad por la comida, es tajante. «Un poco mal, la verdad. Comería muchísimo y de todo. Tengo necesidad de sentirme muy llena y saborear todo lo que no he podido durante estos meses. Obviamente no lo estoy haciendo por mi estómago. Estoy comiendo sano», ha confesado. Sin duda, un alto precio por el que nunca olvidará su paso por ‘Supervivientes’.