Adara Molinero explota ante la cruel insinuación que pesa ahora sobre ella: «Basta ya»

Adara Molinero ha estallado. La segunda clasificada de ‘Supervivientes 2023’ está cansada de que constantemente se cuestione su papel como madre de Martín, el hijo que tiene en común con Hugo Sierra. El motivo ha sido los muchos viajes que la joven ha hecho tras regresar de Honduras con sus amigos sin la compañía del pequeño.

Adara, junto a su chico, Bosco Martínez- Bordiú, y sus amigos, Jonan Wiergo y Alma Bollo, ha viajado a Zamora, Valencia y Barcelona, donde se lo han pasado en grande. Pero esto ha originado multitud de críticas en redes, donde muchos se cuestionan que esté cuidando a su hijo tras estar cuatro meses sin verle.

La ganadora de ‘GH VIP 7’ había evitado pronunciarse sobre estas críticas. Hasta ahora. La hija de Elena Rodríguez ha estallado en el grupo de difusión que tiene en Instagram con sus seguidores más fieles, quienes han aplaudido sus palabras cargadas de indignación. «Estoy con mi cachorro, que como ya sabréis soy muy demandantes y yo pues claro le doy todo mi amor. A veces se me juzga diciendo que no estoy con él, pero me descojono porque ni siquiera saben cuando está conmigo porque no subo nada», ha comenzado diciendo la exsuperviviente.

«Mi hijo tiene un padre», recuerda Adara Molinero

Además dejaba claro que «mi hijo cuando está conmigo (y no con su papá) estamos siempre juntos (aunque no lo saque) es una prolongación mía. Duerme conmigo, va a todos lados conmigo, hasta al baño». No obstante, reconocía que no tenía por qué dar explicaciones, pero que había decidido dárselas solamente a sus seguidores y no a sus detractores quienes, según ella, no se las merecen.

«No me hace daño cuando me juzgan como madre porque la verdad es que tengo muchas inseguridades (de otro tipo) como cualquier otra persona, pero como madre os aseguro que no», añadía Adara Molinero quien, además, ha recordado que Martín tiene un padre: «Mi hijo tiene un padre al que quiere mucho y que también está con él. Así que, adivina adivinanza, si no está conmigo, ¿con quién está? Con su padre. Los vínculos con los padres son necesarios y sanos».

«Basta ya de juzgarnos a las mujeres como madre, lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos todas. Y sí, soy buena madre», ha sentenciado la ex de Hugo Sierra, quien ha recibido el aplauso unánime de todos sus seguidores por esta reivindicación tan necesaria.