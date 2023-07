Gianmarco Onestini verbaliza por primera vez lo que piensa de la relación de Adara y Bosco

Por el momento Gianmarco Onestini no se había pronunciado acerca de la relación de su ex, Adara Molinero, con Bosco Martínez-Bordiú. Hasta ahora. El italiano ha acudido a un evento donde ha sido preguntado por la pareja, y él ha sido muy claro al respecto.

El exconcursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ ha sido uno de los asistentes a la Global Gift Gala desde donde ha asegurado que su historia con Adara es ya cosa del pasado y que se encuentra en una nueva etapa de su vida, en unas declaraciones que recoge Europa Press: «A mí sinceramente, estoy en otra etapa de mi vida, en otro capítulo, esto es un asunto de hace cuatro años. Para mí, está ya más que cerrado».

Sobre la relación de su exnovia con Bosco, Gianmarco Onestini solo tiene buenos deseos para la pareja: «Si están contentos, que vaya todo fenomenal y muy contentos, un gran beso». Eso sí, cuando le preguntan si les daría algún consejo, él prefiere mantenerse al margen y reconoce que no está en posición de dar recomendaciones amorosas: «Amor, sinceramente, no lo sé. No me importa mucho, pero si están contentos, que estén contentos. Yo no estoy para dar consejos. ¿Te digo la verdad? No sé ni cómo estoy yo. A nivel sentimental, consejos no tengo para nadie, de verdad».

Gianmarco Onestini defiende la lealtad en las parejas

Por otro lado, Gianmarco Onestini defiende su lealtad en las relaciones: «Amor, yo soy fiel a la gala, a las chicas, al trabajo, siempre fiel es cuando hay un amor verdadero. Por tanto, en este caso, y con las chicas que amo de verdad, siempre fiel».

Aunque nadie daba un duro por su relación, lo cierto es que Adara Molinero y Bosco Martínez- Bordiú están callando muchas bocas. Tras hacer pública su noviazgo en la gala final de ‘Supervivientes 2023’, la pareja se ha vuelto inseparable. Han sido múltiples los planes que han hecho, solos o acompañados de otros compañeros de concurso.

De hecho, hace unos días, daban un paso más en su relación y el sobrino de Pocholo, muy tradicional, pedía salir oficialmente a la hija de Elena Rodríguez. Así lo reconocía él mismo: «Estos días estoy disfrutando mucho de la familia, a la que he echado mucho de menos como ya sabéis, y organizando muchos viajes y sorpresas. Entre esto y que el otro día le pedí a salir a Adara y me dijo que sí estoy un poco revolucionado».