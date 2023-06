Hugo Sierra enfrenta estas insólitas y muy sonadas palabras de Adara captadas en ‘SV’

Este domingo, durante ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, se emitieron unas imágenes inéditas de Adara Molinero hablando muy explícitamente de su pasada relación con Hugo Sierra. Si la pasada semana asistíamos a su rajada sobre cómo fue su tormentoso romance con Rodri Fuertes, ahora le ha tocado el turno al padre de su hijo.

En un momento íntimo con Bosco Martínez-Bordiú y Artur Dainese, la superviviente ha hablado de su pequeño y, al hilo, de cómo fue su embarazo con tan solo 25 años de edad. Un dato que el sobrino de Pocholo desconocía y por lo que reaccionó así: «Qué bárbaro, si fuera a ser padre estaría muy preocupado porque no querría no darle la vida que he tenido yo y ahora no estoy a esos niveles».

«Yo quería tenerlo con esa edad, para mí fue la perfecta. Mi hijo fue muy deseado, por parte del padre y por mi parte», aclaró Adara Molinero antes de deslenguarse por primera vez en ‘Supervivientes’ sobre su relación con Hugo Sierra, concursante de la edición de 2020, donde coincidió con su madre. «Cuando conocí a Hugo fue… sabes cuando dices: ‘wow'», confiesa dejando entrever que fue un flechazo.

«Fue todo muy rápido, me fui a vivir con él, me quedé embarazada al mes de conocerle y yo nunca había pensado en tener hijos con ningún chico», prosiguió. «Al final no salió bien, pero me quedo con que mi hijo fue muy deseado y que salió de ese amor y esa pasión. Y eso es lo que le voy a contar a mi hijo el día de mañana», culminó Adara en lo que es un gran gesto hacia Hugo Sierra.