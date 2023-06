Adara arruina su concurso en ‘Supervivientes’ por lo ocurrido con Asraf a días de la final

Adara Molinero y Asraf Beno siguen con su particular contienda en ‘Supervivientes 2023‘. A pesar de haber enterrado el hacha de guerra y vivir con cierta concordia, las rifirrafes entre los dos concursantes son una constante. Para más inri, el último conflicto emitido se torna determinante puesto que constata una de las críticas más demoledoras que ha hecho Diego Pérez sobre el concurso de Adara.

En concreto, el exconcursante ha criticado la actitud déspota que en ocasiones la madrileña dispensa a Asraf Beno, al que, según él, trata como un mayordomo. Prueba evidente de ello se ha podido presenciar cuando Adara se ha empeñado en mover el fuego de sitio. «Asraf, que no se hace con ese fuego. Yo no lo quiero hacer ahí, ¿vale? El arroz no se hace, da igual», ha insistido reiteradamente la concursante.

Frente a ello, Asraf ha mantenido una actitud servil intentando complacer a su compañera hasta que ha acabado diciendo: «No sé qué os pasa chicos». «Asraf, ¿tú no sabes que ese arroz no está hecho?», le ha afeado Jonan. «No quiero discutir el último día», ha insistido Asraf ante lo que Adara ha saltado nuevamente: «Yo estoy flipando. Nadie te ha dicho nada, lo único que necesito es fuego para hacer el coco para hacer la comida para todos».

Otra prueba más sobre el servilismo de Asraf se ha podido ver con sus respuestas ante las incesantes órdenes de Adara con desdén: «Vale, vale. Yo lo pongo ahí, yo lo aparto. Como queráis». «Eso es lo que llevo diciendo todo el rato, que se mueva ese tronco», ha exclamado Adara, marcando distancias con el marroquí y adoptando una posición de mando incomprensible y muy desagradable.

El último rifirrafe de Adara y Asraf

El conflicto no ha quedado ahí, pues Adara, en una actitud de protesta constante, se ha quejado sobre el mal olor del urinario: «Muy desagradable y si no, tenéis un baño. Por eso está lleno de hormigas la orilla, porque huele a meado». «¿Quién mea fuera?», ha preguntado la pareja de Isa Pantoja. «Hombre, todos los chicos meáis fuera», le ha afeado Adara.

Un comentario que ha provocado el malestar de Asraf, que ha negado rotundamente que él orine fuera del baño. Sin embargo, Adara, que se cree poseedora de la verdad absoluta, le ha acusado de hacerlo: «Sí, claro. Lo que tú digas Asraf, no voy a discutir. Lo he dicho en general. Si tú te das por aludido…». Parece que la nominación no le está sentando nada bien a la superviviente. Corre serio peligro y la audiencia le podría poner de patitas en la calle antes de la gran final.