La tremenda revelación de Diego Pérez sobre Adara en ‘SV’ que había callado hasta hoy

No hay semana en la que el nombre de Adara no esté en el candelero. La actual concursante de ‘Supervivientes 2023′ se enfrenta a una nueva polémica, en esta ocasión, contra Diego Pérez. Los dos han emprendido una cruzada a distancia después de que Adara Molinero compartiese su opinión sobre el paso de Diego por los Cayos Cochinos.

Estas palabras se enmarcan dentro de la dinámica planteada por los fantasmas del pasado. Tanto Alejandro como Oriana le han hecho una entrevista en profundidad a Adara. Una conversación en la que ha salido el nombre de Diego Pérez cuando Adara se ha referido a él como el concursante que más tirria le produce. «Creo que ‘puñitos’, alias puñitos que es Diego. A día de hoy no tengo nada en contra de él, pero es una persona que yo veía que tenía mucho ego y mucho egoísmo. Eso aquí hace mucho daño».

Las reacciones en plató no se han hecho esperar. El principal aludida ha comentado: «Me lo podía esperar porque yo con ella he chocado desde el principio del concurso». Lejos de quedarse callado, Diego Pérez se ha desahogado cargando contra Adara: «Luego el tema del egoísmo, veo más egoísmo estar tomando el sol todo el día y cuando llegan tus compañeros muertos de frío después de pescar, ir ahí a exigir como tu trozo de pescado».

En la misma línea, Diego Pérez ha abierto un nuevo melón y es el trato que Adara le habría dispensado a Asraf durante su amistad. «En cuanto a lo del ego, para ego el que tiene ella. De hecho, era algo que veíamos con Asraf cuando se llevaban bien le trataba como mayordomo mandándole todas las tareas. Veo más ego y de ir de prepotente hacer eso», ha asegurado. Finalmente, ha rematado: «Ni yo le caigo bien a ella ni ella me cae bien a mí».

El trato de Adara a Asraf ha sido nuevo tema de debate. De hecho, Raquel Arias no ha tardado en salir a defender la postura de Diego Pérez: «Sí, más de una vez era como ‘Asraf, prepárame el fuego’… Nosotros lo comentábamos muchas veces de ‘bueno, ¿no lo puede hacer ella? Que no hace falta que llame a Asraf para todas las cosas». Sin embargo, Alma Bollo ha salido a defender a Adara: «Yo lo que he vivido ha sido en Playa Pelícano y lo que he visto es que no le tratara como un mayordomo».

También otros rostros como Oriana Marzoli e Isa Pantoja ha salido en defensa de Adara Molinero. Esta última ha asegurado: «Tal y como ha explicado Oriana, cuando tienes un amigo tú puedes apoyarte en él y más en ese momento cuando estuvisteis en Playa Coco. Se apoyaban el uno al otro». Finalmente, la pareja de Asraf no ha dudado en allanar el ambiente entre Adara y Asraf al asegurar: «Permanecen las cosas buenas entre Adara y Asraf que todo lo malo y eso me gusta».