Alejandro Nieto se moja (y de qué forma) sobre quién tiene que ganar ‘Supervivientes 2023’

‘Supervivientes 2023‘ se aproxima a su final en Telecinco y ya hay quienes se atreven a hacer apuestas y nombrar al ganador o ganadora de la edición. Ejemplo de ello se ha vivido durante la entrega dominical cuando, al ser preguntado por Laura Madrueño, Alejandro Nieto se ha posicionado y compartido el nombre de su ganador.

«Te hago una pregunta a ver si te mojas, ¿quién va a ser el ganador de Supervivientes 2023 ¿Quién quieres», le ha comentado la presentadora. El fantasma del pasado no se lo ha pensado mucho puesto que enseguida le ha dado una contundente respuesta a Laura Madrueño. «Yo pienso y creo que los cinco que están aquí se lo merecen, pero voy a ser sincero ¿vale».

Acto seguido, Alejandro Nieto no ha dudado en lanzarle su apoyo a Jonan Wiergo: «Tampoco me posiciono, pero bueno de mente y como persona que digo «tío qué persona tan guay» a mí me encanta Jonan. Me flipa como persona y es como un amigo que siempre quise tener tanto yo como mi Tania que también le sigue y tal» .

Tras este pronunciamiento, Alejandro Nieto ha terminado confesando el nombre del que para él es su ganador de Supervivientes 2023. «Si aquí creo que tiene que ganar alguien yo me voy a mojar y es Asraf, para mí«, ha compartido. Asimismo, el joven ha desvelado los motivos que le han hecho escoger a la pareja de Isa Pantoja.

Los motivos de peso de Alejandro Nieto

«Creo que es un gran superviviente. Hace de todo, es un tío que se levanta a las cinco de la mañana, no para. Me refleja mucho a mí el año pasado. Es un tío cuatro por cuatro, lo mismo te hace de comer que te parte el coco, que va a pescar y te limpia el pescado… Eso se ve como supervivencia y creo que Asraf tiene muchas papeletas para ganar este concurso. No obstante puede ganar cualquiera porque se lo merecen», han sido sus palabras.