Isa Pantoja da la estocada final a Raquel Bollo con esta afilada e hiriente frase

El pasado martes, en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ se vivió un tenso momento entre Isa Pantoja y Alma Bollo. Este viernes 16 de junio, la novia de Asraf Beno visitó el ‘Deluxe’ para que explicara lo ocurrido delante y detrás de las cámaras con la hija de Raquel Bollo.

Las primas se enzarzaron en una agria discusión por la actitud de Asraf en la isla. Su novia le defendía con uñas y dientes como ha venido haciendo hasta ahora, mientras que la exconcursante de ‘Supervivientes 2023’, recién llegada de Honduras, le reprochaba que le defendiera de esa forma sin tener toda la información de lo que pasa cuando se apagan las cámaras.

La tensión fue a más cuando el programa acabó. Según contaron en ‘Sálvame’, cuando los focos se apagaron, Raquel Bollo y sus hijos, Manuel y Alma, montaron un «circo imparable» por las acusaciones que se estaban vertiendo contra ellos. Según relató Carmen Borrego, ella e Isa Pantoja, tuvieron que salir escoltadas muertas de miedo.

Este viernes, en su regreso al ‘Deluxe’, Isa Pantoja lamentó que se hubiera llegado a ese punto: «Ellos son mis primos. Con otros concursantes puedo discutir en plató y luego no los veo fuera y no les tengo cariño ni afecto. Pero con mis primos es muy diferente y por eso es, para mí, una situación muy incómoda».

La demoledora frase de Isa Pantoja a Raquel Bollo

Además, la joven negó que hubiera tenido problemas previos con Alma, e hizo una distinción entre los hermanos: «Fue complicado dialogar con ella. Con Manuel sí pude hablar aunque no estuviera de acuerdo con lo que me estaba diciendo, pero con Alma fue imposible. Lo pasé mal y fue incómodo porque no pude entablar una conversación».

Kiko Matamoros cree que Alma y Manuel están teniendo este comportamiento porque su madre, Raquel Bollo, hace tiempo que dejó de tener relación con Isabel Pantoja. A raíz de esto, la hija de la tonadillera lanzó una demoledora frase contra la diseñadora: «Mi madre sería incapaz de perder la relación con Raquel Bollo y hablar de sus hijos como ella me ha hablado a mí».