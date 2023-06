Raquel Bollo la emprende con Belén Esteban en ‘Fiesta’ y lo que sí dice abre un cisma total

La amistad de Raquel Bollo y Belén Esteban ha saltado por los aires. Este viernes, Belén concedía su última entrevista en el ‘Deluxe‘, programa en el que se ha sentado hasta en 52 ocasiones en sus 14 años de emisión. Y no solo eso, sino que, además, aceptaba someterse al polígrafo de Conchita.

Entre las preguntas a las que la colaboradora tuvo que responder estaba la siguiente: «Crees que Raquel Bollo y sus hijos están tratando injustamente a Isa Pantoja?». Aunque María Patiño dudó de si su compañera respondería a esta pregunta, debido a la amistad que le une a la madre de Manuel y Alma, la de Paracuellos contestó rápidamente con un contundente «sí».

Tras lo cual, Belén Esteban reveló que no había vuelto a hablar con Raquel Bollo desde que ésta perdiera los papeles contra ‘Sálvame’ en los pasillos de Mediaset. No obstante, la colaboradora quiso dejar claro que «no tengo ningún problema con ella». «Yo entiendo que los hijos duelen mucho y que muchas veces no ves, pero creo que Isa Pi está defendiendo muy bien a Asraf», añadió.

El reproche de Raquel Bollo a Belén Esteban

Asimismo, reprochó a su amiga que culpase a la joven de «cargarse» el concurso de Manuel Cortés: «Sé que se va a enfadar conmigo, pero bueno. Creo que los niños son mayores para hablar con su prima y creo que ella (Raquel Bollo) ha metido mierda donde no la tenía que meter. Yo sé que Raquel ha querido mucho a Isa Pi y me ha sorprendido mucho su reacción. No me gustó nada».

Este sábado 17 de junio, la andaluza no ha dudado en responder a Belén Esteban en ‘Fiesta’. Y lo ha hecho lanzándola un demoledor dardo: «Yo por mis hijos también mato. Una frase muy de ella, pero yo creo que cualquier madre mata por sus hijos. Creo que no he hecho algo tan grave». De esta forma, utilizaba la mítica frase de la colaboradora de ‘Sálvame’ sobre su hija para reprocharle que critique que ella defienda a los suyos.

«Si en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo», sentenciaba Raquel Bollo, dejando claro que no le han gustado nada las palabras de su amiga en el ‘Deluxe’.