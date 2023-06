La elocuente frase con la que Belén Esteban aclara si Jorge Javier estará en el fin de ‘Sálvame’

Queda tan solo una semana, o lo que es lo mismo, 5 programas, para que ‘Sálvame‘ se despida de la audiencia para siempre. Y hay una duda que sobrevuela en el ambiente: ¿Estará Jorge Javier Vázquez el próximo viernes 23 de junio en el último programa? Sin duda alguna, si es así haría muy feliz no solo a todos sus compañeros sino a toda la gente que está deseando volverle a ver.

Este viernes, Belén Esteban ha concedido su última entrevista al ‘Deluxe‘. Una ocasión que ha aprovechado para despedirse del equipo. Antes de finalizar su intervención, la colaboradora ha mirado a cámara para hacer, muy emocionada, un discurso de agradecimiento: «Lo primero, quiero dar las gracias a todos los telespectadores que nos han visto durante catorce años. Quiero dar las gracias a todos los compañeros que están y no están. ‘Sálvame’ ha sido el programa de mi vida».

Especialmente, la de Paracuellos ha querido tener un recuerdo para todo el equipo que trabaja detrás de las cámaras, tanto o más importante como el que está de cara al público. «Quiero dar las gracias a los cámaras, a los de sonido, a las azafatas, peluquería y maquillaje, a todos los directores que han pasado por aquí. Sobre todo quiero dar las gracias a un equipo del ‘Deluxe’ y de ‘Sálvame’ al que ustedes no ven las caras”, ha dicho Belén Esteban.

El emotivo recuerdo de Belén Esteban a Jorge Javier

Y, como no podía ser de otra forma, la colaboradora también ha tenido un recuerdo muy especial para su amigo Jorge Javier Vázquez. «Te echo de menos, mucho. Me he matado contigo, hemos tenido mogollón de movidas, pero te quiero dar las gracias por llevar este programa como lo has llevado. Quiero que sepa todo el mundo que Jorge Javier ha sido el mejor presentador de Mediaset», ha dicho, con la voz entrecortada por la emoción.

Además, con su mensaje Belén Esteban ha dejado claro que Jorge Javier no estará en el último programa de ‘Sálvame’: «Desde aquí te mando un beso muy fuerte. Sé que el día 23 estarás a tu manera. Te echaré mucho de menos», ha sentenciado. Cabe recordar que el presentador está desde hace poco más de un mes apartado de la televisión por prescripción médica.