La madre de Belén Esteban corta el ‘Deluxe’ con este brutal palo a los directivos de Mediaset

Este viernes 16 de junio, Belén Esteban se ha sometido a su último ‘polideluxe’. Pero antes de comenzar con las preguntas, se ha vivido un momento muy emotivo en directo, cuando ha realizado una llamada a su madre, quien no ha dudado en entrar en directo al programa.

«Quiero hacer una llamada de teléfono a una persona muy importante para mí. Ella no sabe que la voy a llamar», comenzaba diciendo Belén Esteban, antes de proceder a hacer la llamada. Una vez que su progenitora descolgó el teléfono, la colaboradora le dijo: «Hola, mamá. Me estás viendo, ¿no? Aunque el médico te prohíba ver a tu hija en la tele porque te pones nerviosa. Estoy con gente que quieres mucho como María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano…».

«Yo, mamá, nunca he hecho esto en televisión, lo sabes. Pero te quiero agradecer la paciencia que has tenido conmigo todos estos años y todo lo que te has tenido que tragar», proseguía la de Paracuellos, visiblemente emocionada, antes de lanzar una pregunta a su madre: «¿Para ti qué es ‘Sálvame’?». Fue entonces cuando Carmen explotó, muy enfadada, contra Telecinco por su decisión de cancelar el programa vespertino: «Nos habéis hecho una putada quitándolo».

La demoledora frase de la madre de Belén Esteban contra Telecinco

Además, aseguraba que por la calle la gente le preguntaba el motivo de la cancelación, pero explicaba que ella desconocía los motivos: «Yo quiero dar las gracias en mi nombre, también de todas mis amigas y personas mayores a ‘La Fábrica de la Tele’ por estos 14 años que nos han tenido pegados a la tele».

Además, también ha dedicado unos tiernos mensajes a algunos colaboradores, entre ellos, a María Patiño: «Le voy a decir que la foto que más cariño tengo es la que salgo bailando con ella el día de tu boda. A Kiko Matamoros le quiero decir que sé que él quiere a Belén. A Carmen Borrego le voy a decir que le dé a María Teresa un beso muy fuerte. Para adelante, para atrás ni para tomar impulso».

Pero Belén Esteban pronto interrumpió de nuevo a su madre para formularle otra pregunta: «Tus amigas no tienen plataformas, ¿qué van a hacer por las tardes?». La respuesta de la mujer fue demoledora: «Seguir viendo ‘Sálvame’. Yo no creo que nos hagan la putada de estar cinco horas viendo tonterías y gilipolleces. Estamos acostumbrados a ‘Sálvame’ de las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, la gente que están en los hospitales…».

Las bonitas palabras entre madre e hija: «Te quiero con locura»

Carmen también quiso tener unas tiernas palabras hacia su hija: «Yo siempre estoy orgullosa de mi hija. Siempre, hasta estando mala estaba orgullosa. Hasta cuando estuviste en lo que no tenías que haber hecho, estuve siempre orgullosa de ti. Porque has sacado adelante a tu hija con unos estudios maravillosos. Tienes una hija que es un sol, y la pena es que no la conoce la gente». De esta forma hacía referencia a Andrea Janeiro, la hija que Belén Esteban tuvo con Jesulín de Ubrique y cuyo deseo es ser anónima.

Finalmente, la colaboradora despedía a su madre con unas preciosas palabras: «Mi hermano Juan me va a llamar por haberte llamado, pero han sido tantos años que has estado oyendo cosas malas que estos minutos te los quería dedicar. Te quiero con locura. Te quería dar las gracias mamá, a ti, a mis hermanos y a mis cuñadas por siempre haber estado a mi lado». Y ante la preocupación de su madre por el fin de ‘Sálvame’, Belén le advertía: «No te preocupes, ‘La Fábrica de la Tele’ tiene sorpresas». Una frase con la que da esperanzas a los muchísimos seguidores del programa.