El sentenciador guantazo que Emma García pega a Alma ante Raquel Bollo crea controversia

Raquel Bollo ha reaparecido en ‘Fiesta’ este sábado después del bochornoso espectáculo que protagonizó junto a sus hijos Alma y Manuel Cortés en el plató de ‘Supervivientes‘. Y lo ha hecho sin el menor atisbo de pedir perdón públicamente a la audiencia y sin hacer autocrítica de la dantesca actitud de sus hijos. De hecho, Emma García le ha expresado su decepción en ese sentido.

La presentadora ha condenado las formas que tuvieron al dirigirse a Isa Pantoja en primer lugar y a colaboradores como Alexia Rivas o Carmen Borrego por extensión. Aunque con quien ha sido especialmente dura es con Alma: «Para mi Alma ha sido una buena supervivientes, pero cuando ha salido yo no sé qué le ha pasado, no he entendido a Alma y me ha decepcionado».

Acto seguido, y con Raquel Bollo delante, Emma García se ha desatado y ha explicado por qué. «Donde me llamó realmente la atención y donde entra la palabra decepción fue el otro día con Carlos Sobera. De repente, dije: ‘¿y esta soberbia de Alma?’ Es que no me pegaba porque la había visto de otra manera, pero ahí, no sé cuál sería el porqué y si se puede contar, pero dije: ‘qué mal se está portando con un presentador’. No encontré el sentido. Si puedes, me lo explicas», le ha espetado en su cara.

Emma García sentencia a Alma: «Dije: ‘qué soberbia y qué mal se está portando con un presentador'»

La comunicadora se refería a la gala del pasado jueves cuando Carlos le pidió que no estuviera tan tensa y seria. «Ha llamado mi madre hace diez minutos y me ha dicho: ‘tienes ahí una chica muy guapa a tu derecha que no me ha sonreído en toda la noche’. Sonríeme un poquito», le sugirió. «Soy muy feliz, aunque no lo creáis», le replicó. «Pero aparte de que me lo digas quiero que lo hagas», insistió Sobera. «No me caracteriza a mi la sonrisa», le cortó negándose así a las peticiones del presentador.

«Yo te he visto en ‘Supervivientes’ en Honduras con una sonrisa de oreja a oreja muchas veces», señaló Carlos. «Pero porque allí era muy feliz. Todo el ambiente era muy guay», soltó Alma Bollo. Algo realmente paradójico teniendo en cuenta que no ha parado de protagonizar sonados enfrentamientos en la isla e incluso ha amagado con abandonar en algunas ocasiones.

Por su parte, Raquel Bollo no ha sido capaz de explicar por qué se comportó así con Carlos Sobera, pero Amor Romeira, amiga de la joven, sí ha dado algunas claves. «Ella ha decidido que su perfil va a ser bajo, que no va a entrar en conflictos con nadie y que quiere esperar a que todo esto acabe», ha comentado, insistiendo además en que esa controvertida postura con el conductor de ‘Supervivientes’ solo venía dada por su incomodidad en plató, pero no por una cruzada con él. Una aclaración que, si bien, no suena muy creíble.