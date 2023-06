Lo que se ha captado con Alma Bollo y Sobera en pantalla en ‘Supervivientes’ no se puede disimular

Alma Bollo no ha tenido una noche fácil durante la nueva gala de ‘Supervivientes 2023‘. Su semblante serio es prueba de ello especialmente después de que saliese a la luz la monumental bronca que protagonizó el pasado martes. Un conflicto por el que la joven se ha ganado una reprimenda indirecta por parte de la organización y que ha provocado que la exconcursante se mantuviese con un semblante marcado por la apatía y seriedad.

De hecho, la actitud de Alma Bollo ha impactado al propio presentador. «Me ha llamado mi madre hace diez minutos, fíjate. Antes de empezar y me ha dicho «tienes una chica ahí muy guapa, a la derecha y tienes que ser tú, que no me ha sonreído en toda la noche. Ahora sí, sonríe un poquito Alma», le ha trasladado Carlos Sobera.

Ante este inciso, la hija de Raquel Bollo ha comentado: «Soy muy feliz, aunque no os lo creáis». «Pero quiero verlo, aparte de que me lo digas, quiero verlo», le ha insistido el presentador. Ante ello, Alma Bollo ha puntualizado: «No me caracteriza a mí la sonrisa». Un comentario por el que Carlos Sobera ha reaccionado diciendo: «No. Yo te he visto en ‘Supervivientes’, allí en la isla de Honduras con una sonrisa de oreja a oreja muchas veces».

Ante ello, Alma Bollo ha matizado: «Pero porque allí era muy feliz». «¿Aquí solamente eres feliz a secas?». Con cierta sorna, Alma ha asegurado: «Todo el ambiente era muy guay». Ante esta especie de indirecta hacia el clima de tensión vivido en plató, Sobera ha reaccionado diciendo: «Y aquí también y en casa más todavía». «No te imaginas cómo es», ha concluido la joven.

«El cabreo se palpa con las manos»: la tensión entre Alma Bollo y Carlos Sobera traspasa la pantalla

Las reacciones a este momento no se han hecho esperar. Los espectadores no han dejado pasar por alto la actitud de Alma Bollo. «¡Madre mía la tensión que hay entre Alma y Carlos Sobera!», ha exclamado un espectador. Así pues, hay quienes tildan el comportamiento de Alma de «ácido» y quienes llegan a apuntar que ambos «no se soportan».

Madre mía la tensión que hay entre Alma y Carlos Sobera 🔪🔪. #SVGala16 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 15, 2023

lo amargad0s que están Manuel y Alma que se les ve súper incómodos en plató y Sobera lo único que hace es pincharles y aún así siguen con la cara de cul0 hasta el suelo que me meo #SVGala16 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) June 15, 2023

Alma muy muy muy ÁCIDA con Carlos Sobera #SVGALA16 — joão in the eras tour 25/11 e 26/11 (@_opsjoao) June 15, 2023

El verdadero enfrentamiento de esta edición es el de Alma y Carlos Sobera.



No se soportan #SVGala16 pic.twitter.com/EPGiNCUEKF — bandi (@__crispychicken) June 15, 2023

Noto una tensión entre Alma y Carlos Sobera que me cago encima… #SVGala16 — Sergio Ojer (@sergioojer) June 15, 2023

Alma: “Allí el ambiente era muy feliz, por eso no sonrío”



Sobera: “Bueno y aquí también”



Alma: “Ni te imaginas”



Dios es que el cabreo se palpa con las manos#SVGala16 — sofrito (taylor’s version) (@soofrito) June 15, 2023

Uy, la cara de culo de Alma reventada con Sobera. No puede disimular. #SVgala16 — Lea Stojakovic🪠👨‍🔧 76,1% RAFISTA ANTIRAMEN (@LeaFlowerss) June 15, 2023