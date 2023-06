El radical pronunciamiento de Carlos Sobera tras el escándalo de los Bollo en ‘Supervivientes’

El conflicto protagonizado por Alma Bollo y Manuel Cortés al término de la última entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ sigue trayendo cola. Fue el pasado miércoles cuando salió a la luz la tremenda bronca que los hermanos Bollo vivieron contra Isa Pantoja, Carmen Borrego e incluso contra el presentador, Carlos Sobera. Un conflicto especialmente violento en el que tuvieron que intervenir miembros de la productora y sobre el que Sobera se ha visto obligado a pronunciarse.

Las palabras del presentador han podido escucharse durante la última gala emitida en Telecinco. En un momento determinado, ha compartido: «A ver si lo cuento bien porque quiero contarlo bien, con cariño y mucha firmeza». Acto seguido, ha hecho referencia al conflicto diciendo: «‘Supervivientes’ es un concurso muy duro y pasan muchas cosas, algunas son buenas y otras malas. Cuando pasan cosas malas, que pasan, cuando tenemos una discusión y se nos va la olla… Hay concursantes, familiares, representantes e incluso también seguidores que empiezan a lanzar teorías de conspiración«.

Visiblemente más serio, Sobera ha comentado: «‘Supervivientes’ es un programa que está hecho por gente profesional. Lo único que queremos los que estamos haciendo este programa son tres cosas. Que los concursantes se lo pasen bien en la isla y estén cuidados. Que la gente en casa se divierta, se lo pase bien, y tres, que cuando regreséis a España, regreséis con un recuerdo imborrable».

Al hilo de lo expuesto, la cara principal del reality ha asegurado: «A los profesionales que estamos aquí y lo digo con respeto, no penséis ahora una barbaridad, nos importa un pimiento quien gane. Nos da igual. Puede ser Adara, Artur, Asraf, Bosco y Jonan. Fijaos que lo he dicho en orden alfabético para que veáis que no tenemos ningún tipo de preferencia».

El repaso de Carlos Sobera en ‘Supervivientes 2023’ íntegro

Lejos de quedarse ahí, Carlos Sobera ha seguido exponiendo su punto de vista. «No queremos que uno sea más simpático que otro. No tenemos ningún interés en que alguien caiga mejor que otro concursante. Eso lo decide el publico. Lo decide echando un vistazo al programa cada martes, cada jueves y cada domingo y siguiéndoros a vosotros y en la tira diaria también».

Finalmente, el compañero de Laura Madrueño ha concluido dando por zanjado el debate sobre las conspiraciones que sobrevuelan la actual edición. «No hay más. Entonces, conspiraciones ninguna. Paranoias ninguna. Disfrutad de este programa, que habéis hecho cosas maravillosas todos y todas las hemos enseñado: las buenas, las malas y las regulares. Quedaros con esto para siempre, ¿de acuerdo? Mucho perdón por meter este rollo, pero había que aclararlo».