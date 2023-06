Pedro Sánchez habla ante Évole en estos términos del fin de ‘Sálvame’ y Jorge Javier

Pedro Sánchez sigue su tour televisivo y ha concedido este domingo una entrevista a Jordi Évole en ‘Lo de Évole’. Una entrevista en la que lo televisivo ha estado muy presente con alusiones a Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana o ‘El Hormiguero’. Pero también se han colado ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez.

Nada más empezar la entrevista, Jordi Évole no dudaba en cuestionar a Pedro Sánchez si sabía cuántas entrevistas había dado en los últimos cuatro años a Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés y Carlos Herrera sumándolas todas. «Pocas, por no decir ninguna», reconocía el Presidente del Gobierno. «Son 0. ¿Usted cree que se ha olvidado de la gente que no le vota?», preguntaba Évole. «He evaluado mal la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se han propagado en estos medios», contestaba Pedro Sánchez.

«¿Y por qué lo ha abandonado?», le repreguntaba Jordi Évole. «Porque no he parado de trabajar. Yo no he tenido cuatro años normales, no he parado de trabajar. He tenido que enfrentarme a una pandemia, a las consecuencias sociales y económicas de una guerra», se justificaba Pedro. Mientras el presentador no dudaba en reprocharle que eso no le valía porque si había dado entrevistas a Ferreras en La Sexta o a la SER pero no a Ana Rosa Quintana o Vicente Vallés.

Durante la conversación, Jordi Évole tampoco dudaba en preguntarle a Pedro Sánchez por cómo era su relación con Atresmedia y Mediaset. «Bien, profesional y respetuosa», respondía con respecto a Atresmedia. «¿No se ha cabreado con algo que se haya hecho?», cuestionaba Jordi. «Yo no voy a hacer como otros presidentes de otras naciones señalando a medios de comunicación», se justificaba. «¿Y con Mediaset? ¿Es mejor su relación con Mediaset o con Atresmedia?», se interesaba Évole. «Bien, correcta. No hay una valoración en eso».

Pedro Sánchez, rotundo contra el fin de ‘Sálvame’: «Es un error que Jorge Javier no continúe»

Justo después, Jordi Évole sorprendía al preguntarle a Pedro Sánchez por la cancelación de ‘Sálvame’. «La noticia más llamativa del panorama televisivo del último año e incluso de varios años ha sido que en Mediaset han sustituido un programa como ‘Sálvame’ presentado por Jorge Javier Vázquez por uno que presentará Ana Rosa Quintana. ¿A usted que le parece?», le soltaba el presentador de La Sexta.

«A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión, da igual el…», contestaba de forma rotunda Pedro Sánchez. «¿Y Ana Rosa?», cuestionaba Évole. «También lo es pero me está preguntando por Jorge Javier», aseveraba Pedro Sánchez. «Le pregunto por los dos», defendía Évole. «Son dos grandes profesionales de los medios de comunicación y ahí están las audiencias que tienen», insistía el Presidente.

Pero lejos de quedarse ahí, Pedro Sánchez mostraba su malestar porque alguien como Jorge Javier Vázquez quede apartado de la televisión. «A mí me parece un error y una lástima que Jorge Javier no continúe en las pantallas. Espero que encuentre pronto un espacio donde pueda hacer programas», confesaba el Presidente.

Pedro Sánchez habla de su relación con Ana Rosa

Tras ello, Jordi Évole le recordaba la llamada que hizo Pedro Sánchez a ‘Sálvame’. «Yo hice una llamada a Jorge Javier y desde entonces mantenemos una relación. Y hace escasas semanas cuando dio a conocer que salía de Mediaset tuve una conversación con él y le desee mucha suerte. Luego además es una persona progresista, comprometida con muchas causas progresistas. Al final te aproximas más y tienes más filias y fobias», añadía.

«¿Con Ana Rosa no se llaman?», le interpelaba Évole. «No, con Ana Rosa desde hace ya tiempo no tengo conversación. Pero espero ir pronto a su programa», contestaba Pedro Sánchez dejando entrever que visitará próximamente ‘El programa de Ana Rosa’. «¿También va a ir? Vaya gira..», espetaba Évole. «Bueno es que tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja que se ha hinchado de manipulaciones, mentiras y maldades», sentenciaba.