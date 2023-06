Se destripa lo que hubo detrás de la llamada de Pedro Sánchez a Jorge Javier en ‘Sálvame’

Este viernes 23 de junio ‘Sálvame’ dirá adiós tras 14 años de exitosa andadura en las tardes de Telecinco. Y, a lo largo de estos casi tres lustros el programa de ‘La Fábrica de la Tele’ nos ha dado momentazos, como la histórica llamada de Pedro Sánchez a Jorge Javier Vázquez en pleno directo.

‘Todo es mentira’ ha indagado sobre cómo se gestó esta llamada, y para ello se ha puesto en contacto con el sociólogo Luis Arroyo, la persona que asesoró al actual Presidente del Gobierno (por aquel entonces Secretario General del PSOE) para que descolgara el teléfono y llamara al presentador.

Cabe recordar que Jorge Javier aseguró que no iba a votar nunca más al PSOE por no prohibir el toro de la Vega. Él, reconocido animalista, se mostró muy enfadado con el partido al que hasta ese momento había otorgado su confianza. Luis Arroyo y Verónica Fumanal (colaboradora de ‘Todo es mentira’ y directora de comunicación de Pedro Sánchez), han explicado cómo ocurrió todo.

Fue Pedro Sánchez el que quiso llamar Jorge Javier

«Estábamos preparando un programa de máxima audiencia de otra cadena y, de repente, me llega un WhatsApp de mi hermana diciéndome que Jorge Javier ha dicho que no va a volver a votar al PSOE por lo del Toro de la Vega. Me puse en contacto con Pedro para decírselo. Y él me dijo: ‘Pero si hace tres días dijimos en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ con Pepa Bueno que yo me comprometía a hacer una ley a nivel estatal que prohibiera hacer el Toro de la Vega'», ha explicado la periodista.

Entonces ella le dijo: ‘Ya, pero la gente que oye ‘Hoy por Hoy’ a lo mejor no es la misma que ve ‘Sálvame’. En honor a la verdad, fue él quien dijo ‘entramos en ‘Sálvame’. Estábamos varias personas, no todas pensábamos lo mismo, pero ganó él que sí que se llamara. Nos pusimos en contacto con ‘La Fábrica de la Tele’ y Pedro Sánchez habló en directo con Jorge Javier Vázquez para comprometerse con él, personalmente, a crear una ley animal que se aprobó hace poco tiempo».

Los efectos que tuvo la llamada del Presidente a ‘Sálvame’

Por su parte, Luis Arroyo, ha recordado que mucha gente se echó encima del Presidente del Gobierno: «Decían ‘qué vulgaridad. Pedro Sánchez entra en ‘Sálvame’, y tuvimos que explicar ‘vamos a ver, hay un personaje que tiene una audiencia de millones de personas, que acaba de decir algo que es falso y que además ha reconocido ser votante del PSOE. Entonces no era Presidente del Gobierno, era un Secretario General recién llegado».

«Lo que no sabíamos es que Jorge Javier y el programa estaban grabando la conversación. La gente se le echó encima pero era algo natural», ha insistido Luis Arroyo, muy orgulloso de haber recomendado a Pedro Sánchez llamar al programa vespertino de Telecinco.

Verónica Fumanal ha recordado que, después de aquello, en los mítines, «las señoras se abalanzaban sobre Pedro y le decían ‘nos encantó la llamada, qué valiente'». Tal y como han recordado en el programa de Cuatro, otros políticos como Manuela Carmena o Irene Montero también han intervenido en ‘Sálvame’ a lo largo de sus 14 años de historia.