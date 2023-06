‘Sálvame’ desgarra con lo que se ha visto en pantalla nada más arrancar su último programa

Como no podía ser de otra manera, ‘Sálvame‘ no ha defraudado en el arranque de la última emisión de su historia en Telecinco. El programa, que ha sido la columna vertebral de la cadena durante casi cinco lustros, se despide para siempre de un público que les sigue haciendo líderes indiscutibles cada tarde a pesar de una longevidad que apenas tiene precedentes.

El magacín ha arrancado con un emotivo vídeo en el que se ha hecho un revival de muchos de los momentazos que han marcado ‘Sálvame’ desde 2009 y a lo largo de sus 3.639 entregas. Y todo, con una contundente y muy significativa declaración de intenciones: «Sólo se muere lo que se olvida, Sálvame será eterno«.

Así, y con una orquesta en plató, se ha dado paso a una triunfal entrada de las tres presentadoras, María Patiño, Terelu Campos y Adela González; de los colaboradores y del último público que ha recibido el estudio. Todos vestidos de un elocuente blanco.

Pero el clímax de la emoción se ha producido con el vídeo que ha realizado el redactor Germán González; muy popular por sus geniales, desternillantes, gamberras y antológicas piezas. Y en esta ocasión, capaces también de sacar una lágrima. Su último VTR ha sido una metáfora entre el fin del programa y el hundimiento del Titanic. Porque sí, ‘Sálvame’ ha sido un transatlántico de la televisión.

Reconocido por el propio German, ha sido su vídeo más complicado: «Mi ‘VTR FIN DE SALVAMÉ’ es por muchos motivos el VTR más duro, que más me ha costado hacer, que más he pensado y que más he llorado y disfrutado haciendo en mi historia profesional. Larga vida a ‘Sálvame'».

