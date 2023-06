Adiós a ‘Sálvame’: Los 18 imborrables momentos en sus 14 años de historia en Telecinco

Ha llegado el día. Este viernes 23 de junio se acaba un ciclo. Toca decir adiós a uno de esos formatos que han cambiado la televisión, uno de esos programas que han hecho historia en la pequeña pantalla y que para bien o para mal no ha dejado a nadie indiferente. Y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, si pasas desapercibido nadie te recordará. Pero a ‘Sálvame‘ lo recordaremos todos porque ‘Sálvame’ ha formado parte de nuestras vidas durante 14 años y aunque el camino se acaba aquí, ‘Sálvame’ será eterno.

Coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, con el cumpleaños de Paolo Vasile, el ya ex consejero delegado de Mediaset y uno de los grandes valedores del programa de La fábrica de la tele; y con la noche de San Juan, ‘Sálvame’ se despedirá este viernes de toda la audiencia con un programa muy especial que nos hará reír, llorar, vibrar, emocionar y por qué no cabrear. Todos esos verbos los hemos empleado a lo largo de estos 14 años.

‘Sálvame’ es mucho más que un programa de corazón, ‘Sálvame’ es mucho más que un programa de televisión. ‘Sálvame’ ha sido por encima de todo un estilo de vida. Y es que en el programa que han presentado Jorge Javier Vázquez, Adela González, María Patiño, Terelu Campos, Paz Padilla, Carlota Corredera y Nuria Marín, entre otros ha cambiado la forma de hacer televisión. Todos ellos y los colaboradores pasaron de ser meros narradores y espectadores a ser los grandes protagonistas. Y por eso, en estos 14 años nos han dejado auténticos momentazos que han quedado en nuestras retinas y que siempre recordaremos.

1. Belén Esteban: fuente de memes y momentos

No hay lugar a dudas de que una de las grandes estrellas de ‘Sálvame’ ha sido Belén Esteban. La Princesa del Pueblo llegó a ser presentada en numerosas ocasiones como la «copresentadora» del programa. Un cargo que nunca ejerció pero que era una manera de reconocer lo mucho que ha dado Belén en estos años en ‘Sálvame’ en los que ha hecho de todo: discutir, cantar, bailar, caerse o cocinar durante la pandemia. Pero sobre todo que ha sido una fuente inagotable de memes. Algunas de sus frases ya han pasado a la historia como el ‘Hasta luego, Maricarmen’ o el ‘¡Por mi hija mato!’.

💥 Hilo de vuestros memes favoritos de Belén Esteban 😂 venga, empiezo yo 👇🏼 pic.twitter.com/DYJqnhQila — 🅡🅐🅕🅐 🗡️ (@Skirlow) November 28, 2019

belén esteban hasta luego maricarmen pic.twitter.com/24Y1yo6sDm — kritico (@kriticox) June 18, 2022

🍋Belén Esteban se cae en directo y se rompe la tibia y el peroné.



Las palabras y quejidos de Belén Estaban tras la caída en Sálvame.#yoveosalvame pic.twitter.com/xle5rZOjI3 — TODOTELE (@todotele__) April 28, 2022

'Sálvame Naranja Plus' se ha montado un karaoke con Belén Esteban cantando "Las Campanas del Amor" 😂😂 #YoVeoSálvame pic.twitter.com/8AwFqjcmQ9 — Xavi Oller (@xaviioller) April 3, 2023

x favor lo bueno q hubiese sido tener a belen esteban cantando su gran exito: cara de sardina frita #SalvameMediafest pic.twitter.com/mgiCW2f6JF — La 💋Villana Montana💋 (@villanamontana) June 22, 2022

2. El «Te arrastro» de Rosa Benito y la quema de los anillos

Y si ha habido algo que nos ha dado ‘Sálvame’ en estos 14 años son historias de auténtica telenovela como la que protagonizó Rosa Benito. La «cuñada viuda» de Rocío Jurado ahora reniega del programa que le dio tanto pero durante meses y meses fue la gran protagonista cada tarde con sus desencuentros y líos con Amador Mohedano. Tras su paso por ‘Supervivientes’, la vida de Rosa dio un giro de 180 grados. A partir de ahí, la madre de Chayo Mohedano dijo ‘basta’ y el divorcio fue televisado. Míticos son los momentos del «te arrastro» y la quema de los anillos.

#MareaFucsia #APOYOROCIO21J #EnElNombreDeRocio Rosa Benito Que no se te ocurra llamar a mi hijo,‘hijo’,que a ese lo he parido yo con todos los dolores del mundo” y remató “¡Te arrastro!” su enfado no le hizo perder en ningún momento el dominio de la cámara y las pausas dramáticas https://t.co/NUOA9VHVBq pic.twitter.com/ubC1qU6icK — Bennu (@Bennu23828398) June 21, 2022

Rosario marcándose un Rosa Benito fundiendo su anillo en la hoguera. #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/1t8GJKXlzK — ©️a©️ho (@CachoWar) January 12, 2022

3. Karmele y su intento de ir a Eurovisión con Pop Star Queen

Karmele Marchante es otra de las colaboradoras que ahora reniegan y muestran su afilada crítica a ‘Sálvame’, a La fábrica de la tele y a todos sus compañeros. Pero la periodista fue otra de las que nos dio auténticos momentazos durante los primeros años del programa. Desde sus discusiones con Mila Ximénez hasta el día que intentó ser nuestra representante en Eurovisión como Pop Star Queen y su «Soy un Tsunami» o cuando aseguró que no sabía restar ni dividir.

Que vuelva Miss Karmele Marchante a Sálvame para levantar la programación de telecinco en verano, si lo digo, si lo digopic.twitter.com/vO9itWrVqt — Salseo 💫 (@TVSALSEO) August 6, 2020

Menudo hit saco karmele para eurovisión pic.twitter.com/0WGoz7xAVy — 🥀 (@joshhemoji) August 6, 2020

Karmele enseña a chupar un chupachups en #Sálvame pic.twitter.com/J9iI8vcJcu — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) January 28, 2023

¿Es verdad que no puedes enseñar a dividir a Karmele porque tú tampoco sabes? #Salvame pic.twitter.com/4vSLwByxNT — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) June 9, 2021

Sálvame saca a la virgen Karmele en procesión (Parte 1) pic.twitter.com/LRhmlEnoxZ — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) April 18, 2019

4. Lydia Lozano: de los llantos al chuminero

Y si hay momentos de estos 14 años de ‘Sálvame’ que no vamos a poder olvidar son los que nos ha dado Lydia Lozano. Si Belén Esteban ha sido una fuente inagotable de memes, lo de la periodista ha sido el cuento de no acabar. Lydia se ha ganado el cariño de todos los espectadores con sus más y sus menos. Con sus llantos y con sus chumineros o el «se ha muerto esta mañana Manzanares».

#yoveosálvame Lástima que no tengamos en Septiembre Sálvame para ver a Lydia Lozano de enviada especial a la boda de Kiko y Fran bailando chumineros con los invitados. pic.twitter.com/BeIlDHpMQn — Alexis Romero🏳️‍🌈 (@alexisromloz) June 13, 2023

Adrian llorando es un poco Lydia lozano #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/JsCSjhwVqI — Tomykill (@Tomykill87) March 27, 2023

Lady Gaga viendo bailar a Lydia Lozano y @maria_patino en Mediaset Italia



No necesito nada más hoy pic.twitter.com/6NeOSVxPyg — telemagazine (@telemgzn) November 18, 2021

Ha muerto esta mañana Manzanares pic.twitter.com/yDPqZkrFsu — LorenaVanDerWoodsen (@Lorenamg5) June 19, 2023

5. Homenaje a Mila Ximénez

Hace dos años que nos dejó y desde entonces ‘Sálvame’ no ha vuelto a ser lo mismo. Y es que ‘Sálvame’ no se entendería sin Mila Ximénez. La periodista fue otra de las que lo ha dado todo en el programa de Telecinco, de las que se dejó la piel hasta el último día y de las que nos ha dejado también momentos para la historia. Desde el día que la vistieron de Menina hasta sus discusiones. Y no podremos olvidar tampoco su faceta de cantante cantando la sintonía del programa o el «Si te marchas» de Merche.

Mila Ximénez fue una visionaria con el final de 'Sálvame' #yoveosálvame quemando el plató en su despedida: pic.twitter.com/NMyzpu00RV — telemagazine (@telemgzn) June 22, 2023

Mila Ximénez estaba concursando en Supervivientes pero Sálvame quiso que la colaboradora estuviese presente en la Sálvame Fashion Week 💥✊👠#yoveosálvame #SálvameNoSeToca #salvamefashionweek pic.twitter.com/Lh1uQjUyQQ — Yery (@RicondoYeray) June 21, 2023

🗓️01/12/2016: Sálvame 💥✊celebra la ceremonia de reincorporación de Kiko Matamoros en el Eje del Mal. El colaborador rechazó la vuelta con sus compañeros Kiko Hernández y Mila Ximénez #yoveosálvame #SálvameNoSeToca #SVSemifinal pic.twitter.com/LDQa4QFul8 — Yery (@RicondoYeray) June 22, 2023

Mila Ximénez se disfraza de Las Meninas de Velázquez #yoveosalvame pic.twitter.com/dGD8dkUKFq — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) March 9, 2021

EL ÚLTIMO ADIÓS DE MILA#yoveosálvame emitira esta tarde de 16:00H a 17:30H un programa especial en homenaje a Mila Ximénez tras su fallecimientopic.twitter.com/deY0FuhIXa — telemagazine (@telemgzn) June 23, 2021

Y no podremos olvidar tampoco el bonito homenaje que se le hizo a Mila Ximénez hace justo dos años tras su muerte. Ni el que se le hizo hace tan solo dos meses con motivo del 14 aniversario del programa.

Jorge, Belén y Kiko lanzan globos al cielo con la inicial de Mila



Precioso final para este homenaje que le ha dedicado #yoveosálvame, Mila Ximénez estará muy orgullosa allá donde esté



Nunca te olvidaremos, #EternaMila💛 pic.twitter.com/QOPkiqWaKv — telemagazine (@telemgzn) June 24, 2021

El emocionante arranque de #yoveosálvame con Merche cantando 'Si te marchas' al piano en memoria de Mila Ximénez ❤ #EternaMilapic.twitter.com/47mFe4S697 — telemagazine (@telemgzn) June 24, 2021

Mila Ximénez no podría haber tenido mejor homenaje que el cariño de sus compañeros y la audiencia de @salvameoficial ❤️#AdiósMila pic.twitter.com/pC1WX4G88X — Adolfo Rodríguez 🎙️ (@AdolfoRH) June 23, 2021

6. El «no dejes de soñar» de María Patiño

Otra de las presentadoras y colaboradoras que nos ha dejado momentazos de todo tipo ha sido María Patiño. Desde sus sustos y sus cobayas hasta el que sin duda será uno de esos recuerdos que jamás olvidaremos. Y es que si un día estás triste o de bajón, solo tienes que ponerte a María Patiño y su «no dejes de soñar» de Manuel Carrasco.

Hoy todos somos María Patiño, no dejes de soñar porque los sueños se cumplen, Ona torna a casa pic.twitter.com/YgNGUXcoDD — ²La Sueca 🇧🇷 (@LaSueca__2) June 19, 2023

7. Las grandes discusiones de ‘Sálvame’

Y si hay algo que nos ha dado ‘Sálvame’ en estos 14 años de vida han sido polémicas y discusiones. Desde casi los inicios con aquella épica guerra entre Pipi Estrada y Jimmy Giménez-Arnau en los pasillos de Telecinco que acabó con denuncia incluida. O la que protagonizaron Mila Ximénez y Karmele Marchante llamándose «gilipollas» y «pederasta».

En los principios de Salvame Jimmy y Pipi pegándose 😂🤣 pic.twitter.com/tntOx13bcG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 18, 2023

Bronca de Mila Ximénez y Karmele Marchante: "Eres una gilipollas" y "Tu estás casada con un pederasta" pic.twitter.com/S4JVDz2SRc — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) February 21, 2019

Aunque sin duda si hay dos peleas de ‘Sálvame’ que se van a recordar por la crudeza de las mismas y por lo que supuso otra de ellas fue las que protagonizó Belén Esteban con Kiko Hernández una tarde en la que la una acusaba a Kiko de haberse inventado una enfermedad y él le atacaba con su problema de adicción.

Hoy se cumplen 10 años de esta épica pelea entre Kiko Hernández y Belén Esteban en #Sálvame. pic.twitter.com/EMcizY0TM9 — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) September 3, 2022

Y como no, no podía faltar en este hilo de broncas y discusiones la de Belén Esteban y Paz Padilla el 20 de enero de 2022. El día que Paz Padilla se amrchó de ‘Sálvame’ para no volver y que acabó con el despido y posterior readmisión de la actriz y presentadora por parte de Mediaset.

Aplaudo que Belén Esteban haya hablado, en #yoveosálvame, de los suicidios consecuencia de la pandemia y haya recriminado a Paz Padilla su discurso sobre las vacunas.



Cansado de escuchar a inexpertos opinar de temas que no dominan, fruto de la ignorancia. No se debe dar voz. pic.twitter.com/BHXdE0I9ew — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 20, 2022

8. Aramís Fuster: del momento coca-cola a su marcha con saeta

A lo largo de estos años han sido muchos los invitados que han pasado por el plató de ‘Sálvame’. Una de las que sin duda ha pasado a la historia por los momentos que nos ha dado ha sido Aramís Fuster. Desde el día que quiso quitarse la vida y pedía una coca-cola light hasta aquella tarde que se marchó de ‘Sálvame’ y Paz Padilla le cantó una saeta.

Cuando los de Sálvame le compraron a Aramís una Coca Cola (light) también historia de España pic.twitter.com/xz5R2BtBp8 — DANl (@danisuescxn) April 27, 2022

Se la puede llamar de todo pero dio la mejor tarde de la historia del programa o sea lo que me reí con esto, nunca lo pudieron superar pic.twitter.com/F7fk7FLFJH https://t.co/mfAWAVYEr9 — Mxrine (@bxligood) June 17, 2023

9. La llamada de Isabel Pantoja

Una de las tardes que quedarán en el recuerdo de todos los colaboradores, de Carlota Corredera como presentadora y de todos los espectadores fue aquella en la que Isabel Pantoja entró por teléfono harta de todas las polémicas y en la que confesó que estaba feliz de ver a su hija en la casa de ‘GH VIP’ porque así sabía que estaba controlada y no por ahí en fiestas.

La llamada de Isabel Pantoja a Sálvame pic.twitter.com/1krZYd1gsE — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) April 27, 2023

La histórica llamada de Isabel Pantoja a Sálvame criticando a Dulce,durante la participación de Isa Pantoja en GHVIP. Tras esto, Isabel firmó un contrato con Mediaset que la llevo a Supervivientes. Historia de la prensa del corazón. #GraciasSálvame pic.twitter.com/o0BS91SRSd — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 19, 2023

10. La llamada de Pedro Sánchez y la entrada de Irene Montero

Y de llamada a llamada. Es sin duda otro de los momentazos de estos 14 años de programa. La tarde que Pedro Sánchez llamó a Jorge Javier Vázquez cuando aún era solo el secretario general del PSOE. El 17 de septiembre de 2014, a eso de las 18:00 horas de la tarde, el ahora presidente del Gobierno llamó en directo al presentador para hablar de la polémica fiesta del ‘Toro de la Vega’. Una llamada que encandiló a Jorge Javier Vázquez y que pudo suponer un antes y un después en el acercamiento de Pedro Sánchez a la audiencia.

Yo creo que Pedro Sánchez en el fondo no quiere que quiten Sálvame 😂 pic.twitter.com/v2SCN4P2BT — Holly Glamour (@holly_glamour) May 29, 2023

Lo mismo hizo Irene Montero tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco para mostrar la postura del Ministerio de Igualdad y recordar a todas las mujeres maltratadas que no están solas y que podían llamar al 016.

Irene Montero en Sálvame: "Tanto el testimonio como los altísimos datos de audiencia justifican que para el Ministerio de Igualdad y para mí sea una obligación estar ahí. Estar ahí siempre que una mujer se atreve a dar el paso" #yoveosálvame #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/JXVfiDUo1U — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) March 22, 2021

11. El «rojos y maricones» de Jorge Javier

Otro de los momentos que no podremos olvidar y que seguramente han sido uno de los motivos por los que ‘Sálvame’ hoy diga adiós para siempre es cuando Jorge Javier Vázquez, cansado de lo que estaba diciendo Antonio Montero por el «Merlos Place» y justificando los actos que llevó a cabo Alfonso Merlos en plena pandemia atacando incluso a Pablo Iglesias, terminó explotando y diciendo eso del «este programa es de rojos y maricones«.

12. La reacción de Antonio David a la docuserie de Rocío Carrasco y su despido

Tampoco se nos podrá olvidar la tarde del 16 de marzo de 2021. Fue la tarde que lo cambió todo. Fue la tarde en la que toda España pudimos conocer que Rocío Carrasco había decidido dar un golpe encima de la mesa y hacer una docuserie para narrar todo el daño que le había hecho el padre de sus hijos y todo lo que sucedió con su hija Rocío Flores y el motivo por el que no se habla con su familia. Un anuncio que nos dejó en shock a todos. Ese día, Antonio David Flores estaba en el plató. Y todos recordaremos su reacción y lo que dijo de «¿le han pagado mucho para seguir viva?». Lo que no sabíamos ni él ni nadie es que esa sería su última tarde en el programa pues acabaría siendo despedido. Y menos mal.

MIEDO 😳 Esta era la reacción de Antonio David Flores al enterarse de la docuserie de Rocío Carrasco, "En el nombre de Rocío"

Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/dGp5L2Up3V — Cotilleo España (@FansDelShow1) March 12, 2023

13. Las Campanadas

En estos 14 años de ‘Sálvame’, los colaboradores nos han acompañado en momentos tan importantes como la noche del 31 de diciembre. Lo han hecho en varias ocasiones, pero sin duda la que todos recordaremos será la del año 2017-2018 cuando María Patiño, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Mila Ximénez y Terelu Campos fueron los encargados de dar la bienvenida al nuevo año desde la Puerta del Sol.

14. Las transiciones a ‘Informativos Telecinco’

Otro de los momentos que más guardados en la memoria tendremos son los épicos pasos y transiciones de ‘Sálvame’ a ‘Informativos telecinco’. Los tenemos de todos los tipos. Desde el día que Raquel Mosquera dio paso al «gran Pedro Piqueras», al día que Nuria Marín se puso a bailar mientras Roberto Fernández comenzaba hablando de los muertos en Beirut. O el día que Anabel Pantoja y Paz Padilla se pusieron a bailar el «María José» o Anabel Pantoja desnuda.

Las transiciones de Sálvame a Informativos Telecinco queremos que vuelvas porque te echamos de menos pic.twitter.com/fYyvMgLEMn — Mxrine (@bxligood) May 29, 2022

15. Del ‘Sálvame Okupa’ a la ‘Sálvame Fashion Week’ y al ‘Sálvame Mediafest’ o ‘La última cena’

Tampoco podremos olvidar todos los programas derivados que han surgido de ‘Sálvame’ a lo largo de estos 14 años. Y no hablamos solamente de las versiones de ‘Sálvame’ desde el ‘Limón’, al ‘Naranja’, al ‘Lemon Tea’, al ‘Tomate’, al ‘Banana’ o al ‘Sandía’. Sino del ‘Sálvame Okupa’ que nos dejó auténticos momentazos como el tartazo a Carmen Borrego, Anabel Pantoja bailando y cantando con unas copas de más o la caída de Víctor Sandoval.

Y que decir de la ‘Sálvame Fashion Week’ que tras cuatro ediciones nos ha dejado también grandes momentos para el recuerdo como el de Belén Esteban desfilando en la casa de ‘GH VIP’, el de Mila Ximénez haciendo lo propio desde Honduras, el «tetazo» de María Patiño, la caída de Chelo García-Cortés. Ni tampoco podremos olvidar lo que nos dio el ‘Sálvame Mediafest’ el verano pasado.

16. Las imitaciones de Josep Ferré

Una de las grandes incorporaciones de ‘Sálvame’ en estos últimos dos años ha sido la de Josep Ferré. El cómico y humorista nos ha dejado imitaciones icónicas como las de María Teresa Campos, Lydia Lozano, Anabel Pantoja, Kiko Matamoros o Rosa Benito, entre otros.

¡Lo de Josep Ferré es de otro mundo!

Clava esta imitación de Belén Rodríguez#yoveosalvame pic.twitter.com/nXBNsQBgqc — telemagazine (@telemgzn) November 10, 2022

Rosa Benito después de ver el capitulo de hoy de @rocioenelnombre (Que grande eres Josep Ferré 😂) #EnElNombreDeRocio9 #yoveosálvame pic.twitter.com/ltJOrBL1oV — Joan Bosch (@joanboschn) November 1, 2022

Cuánto tenemos que agradecer a Josep Ferré… CUÁNTO ❤️ https://t.co/IhvYZF8o0t pic.twitter.com/Ez3dR8zWbD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 30, 2021

17. La «salida del armario» de Kiko Hernández

Uno de los últimos momentazos de ‘Sálvame’ nos lo dio la semana pasada Kiko Hernández. Después de meses y meses de rumores y de desmentir que tenía una relación con Fran Antón, el colaborador se subía al pulpillo para reconocer por fin que estaba enamorado del actor y que si nada lo impide en septiembre se darán el sí quiero.

Así ha sido el momento de Kiko Hernández confesando su amor por el hombre de su vida, Fran Antón:#YoVeoSálvame pic.twitter.com/qS0QTRPr5p — Lázaro 🌈 (@Eurolazaro) June 13, 2023

18. Los inicios de ‘Sálvame’ riéndose de la cancelación

Y si hay algo que nos ha dejado ‘Sálvame’ en estos 14 años son inicios de programa para todos los gustos. Pero en esta ocasión como toca decir adiós, toca reivindicar el trabajo que han realizado desde La fábrica de la tele en estos casi dos meses desde que se conoció la noticia de la cancelación. Y es que el programa nos ha dejado auténticos comienzos que son oro.

📹'Sálvame' inicia su primer programa tras conocerse su cancelación con un experto que ayudará a los colaboradores a encontrar trabajo. "Así es la vida", concluye #yoveosalvame pic.twitter.com/p4a9Miyj8T — Tweets de tele (@teletuits) May 8, 2023