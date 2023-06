Miguel Frigenti alerta de lo que puede pasar con Adara en ‘Supervivientes’ este mismo jueves

Miguel Frigenti quiere que Adara Molinero llegue a la final de ‘Supervivientes 2023’. Por tal motivo ha pedido a sus seguidores que la voten para que sea la salvada frente a Artùr Dainese. No obstante, el colaborador de ‘Sálvame’ también ha querido hacer una reflexión en el caso de que no sea así y su amiga sea la próxima expulsada.

De esta forma, Miguel Frigenti ha querido dejar claro que «no importa» que Adara no se cuele en la final, que tendrá lugar el próximo jueves 29 de junio, porque ya ha demostrado con creces que es la reina de los realities. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el periodista ha escrito lo siguiente: «Muchos te condenan por tus últimos errores, pero yo no me olvido de todo lo que has dado durante tantos años a este género. No eres perfecta, pero sí tremendamente generosa y especial».

«Mereces estar en la final, pero si no llegas, no importa. Nada podrá borrar lo que has hecho sentir a tantas miles de personas desde que entraste por la puerta de Guadalix en 2016», sentencia el colaborador televisivo, dejando claro que «la vida sigue aquí fuera». Y es que Adara Molinero era una de las grandes favoritas a alzarse con la victoria hasta que su actitud con Asraf Beno no gustó nada a muchos de sus seguidores, que se han posicionado del lado del novio de Isa Pantoja.

Miguel Frigenti se defiende de las críticas de los ‘adaristas’

Además de hacer esa reflexión, Miguel Frigenti ha querido defenderse de las críticas de esos ‘adaristas’ que lo han atacado por haber criticado algunos comportamientos de la concursante. «Nada me importan las críticas de aquellos que no entienden que nuestro cariño y nuestra complicidad está por encima del análisis de un concurso. He intentado ser objetivo, y cuando te has equivocado lo he dicho siempre, pero no puedo no mostrarte mi apoyo cuando lo necesitas», ha asegurado.

Entre los que han criticado la actitud de Adara en las últimas semanas de concurso ha sido la otra reina de los realities, Sofía Suescun, y su chico, Kiko Jiménez. Ambos, grandes amigos de la ganadora de ‘GH VIP’, creen que «ha sido muy torpe, entonces se ha encargado de que los espectadores apoyemos a Asraf, está haciéndolo bien o mal… Encima, a eso le sumas que es un crack en la supervivencia», ha reconocido la hija de Maite Galdeano, que ha dejado claro que quiere que Asraf Beno sea el ganador de ‘Supervivientes 2023’.