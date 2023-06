Sofía Suescun dicta sentencia entre Adara y Asraf en ‘SV’ y no puede ser más rotunda

Sofía Suescun atendía a los micrófonos de El Televisero durante la premiere de la película Culpa Mía de Amazon Prime Video y, además de pronunciarse sobre la sonada cancelación de ‘Sálvame’ y la entrega de las tardes a Ana Rosa Quintana, también se posicionó en la guerra abierta que hay entre Adara Molinero y Asraf Beno en plena recta final de ‘Supervivientes 2023‘.

En esa entrevista se le preguntó por su opinión sobre el concurso de Adara y se le formuló la pregunta del millón: si la veía ganadora del reality más extremo de la televisión. «Me está gustando pero hay cosas que no entiendo, como sus comportamientos con Asraf«, sentencia sin rodeos en primer lugar.

Sofía Suescun, muy tajante con Adara: «No hay por donde coger su discurso»

Además, Sofía Suescun prefiere desmarcarse de teorías conspiranoicas, pero con sus palabras azuza la sombra de que haya podido ser la visita de su madre, Elena Rodríguez, la que influyera o incluso provocará ese giro de guion tan bestial de Molinero respecto a su relación con el novio de Isa Pantoja. Eso que en redes se conoce popularmente como ‘rotondazo’.

«No quiero creer que su madre fuera a visitarle y que en algún momento le dijera que Asraf tenía posibilidades de ser ganador y le entraran las prisas de quitárselo de encima para no quitarle el puesto (de ganadora). No quiero creer eso, pero no entiendo lo que ella quiere expresar de que le ha traicionado. No hay por donde coger su discurso«, prosigue la influencer.

«Adara está jugando de manera torpe y está haciendo ganador a Asraf«, afirma Sofía Suescun. «Yo creo que el espectador apoya siempre a la persona a la que le hacen el vacío. A veces, no es fácil manejar un concurso entero y creer que lo sabes todo», termina aseverando la que fue una de las ganadoras más justas de ‘Supervivientes 2018’.