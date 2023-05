Miguel Frigenti sentencia así el gran tropiezo de Adara que le hará perder ‘Supervivientes’

Pese a que hace unos días asistíamos a una reconciliación de Adara Molinero y Asraf Beno en ‘Supervivientes’. Parece que fue algo pasajero pues este martes ya veíamos una nueva disputa entre ellos. Esta guerra abierta entre ambos ha hecho que muchos se posicionen. Es el caso de Miguel Frigenti.

Miguel Frigenti fraguó una bonita amistad con Adara Molinero tras coincidir en ‘Secret Story’. No obstante, su relación venía de mucho antes. En los últimos días, el colaborador de ‘Sálvame’ no ha dudado en cuestionar a su amiga por lo que ha hecho con Asraf.

Así, después de que hace unos días comentara que Adara Molinero se había equivocado al convertir a Asraf en más víctima de lo que ya era; ahora Miguel Frigenti ha dado un paso más al reflexionar quién de los dos ha salido vencedor de esta guerra y quién tiene más que perder.

Y es que para Frigenti si hay algo claro es que el que sale beneficiado del conflicto entre Adara y Asraf es el novio de Isa Pantoja. Además considera que Asraf solo tenía dos caminos: seguir del lado de Adara sabiendo que ella ganaría el programa al tener más seguidores o crear un conflicto y que la audiencia le vea como víctima y llegara así a la recta final como posible ganador.

Miguel Frigenti cuestiona la salvación a Adara

Tras ello, Frigenti se atreve a decir que para él no fue buena decisión salvar a Adara el pasado domingo en ‘Supervivientes‘. Pues eso ha hecho que la madrileña se crea que todo el mundo está de su lado en su batalla con Asraf y nada más lejos de la realidad. «Con esta trama sobre la mesa, es preciso apuntar que a Adara no le vino nada bien salvarse el domingo pasado frente a su compañero. La ceremonia de salvación no deja de ser una pista de suma importancia para los concursantes; una valiosa información proveniente del exterior que puede entorpecer la trayectoria del concursante si éste no sabe interpretarla como es debido», defiende el colaborador.

«Es evidente que Adara, tras saberse salvada, consideró que la audiencia estaba de su lado con respecto a su conflicto con Asraf. Este hecho no ha hecho más que perjudicarla de cara a gran parte del público, que considera sus reacciones excesivas cuando discute, con su compañero. Los espectadores no terminan de asimilar un cambio tras drástico en esta relación, habiendo pasado los dos del todo al nada», recalca Miguel Frigenti en su reflexión.

El mayor error de Adara para Frigenti

Además, Frigenti no duda en decir lo que hace mal Adara en este conflicto. «No creo que a estas alturas haya entendimiento posible. Ella actúa desde las entrañas, equivocándose continuamente y cayendo en el enfado y el disgusto, algo de lo que él sale claramente beneficiado», asevera. Además considera que el mayor error de Adara en todo esto es que ahora cuestione a Asraf por lo mismo por lo que sus compañeros hacían y ella no paró de defenderle.

«Pienso que Adara se ha sentido decepcionada. Que este asunto se le ha hecho bola y que no está sabiendo gestionar la situación. Creo que a veces, se siente superada, y que ninguno de sus amigos intenta ayudarla o frenarla, porque todos salen beneficiados de los errores de una de las favoritas de la edición», confiesa el colaborador de ‘Sálvame’.

«Asraf, que nadie apostaba por él cuando se confirmó su participación, se ha convertido en el mártir de la edición, un papel codiciado que siempre funciona. Por mucho que se queje y se lamente, él es el ganador de esta triste historia, y no hace falta tener muchas luces para saber que por dentro, Asraf se pone a dar palmas cada vez que Adara cae en la trampa», sentencia Miguel Frigenti.