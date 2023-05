La demencial y muy hiriente insinuación de Adara Molinero contra Asraf en ‘Supervivientes’

Adara Molinero y Asraf Beno continúan con su particular cruzada en ‘Supervivientes 2023‘. Después de vivir unos días marcados por la tensión y los reproches, todo parecía apuntar a que los concursantes habían enterrado el hacha de guerra. Incluso protagonizaron un emotivo vídeo en el que se les podía ver haciendo las paces. Pero parece que todo es cosa del pasado puesto que los rifirrafes en los Cayos Cochinos están a la orden del día y han causado nuevos estragos en su relación.

En esta ocasión, la trifulca entre ambos ha comenzado cuando se han leído los defectos que el uno sacaba del otro en una dinámica planteada por la organización. El primero en señalar imperfecciones ha sido Asraf, que le ha afeado a Adara sus constantes altibajos y su fuerte carácter. «Sí, carácter tengo mucho y me encanta porque tengo dos cojones y altibajos, la verdad, es que no tengo. Madre mía tío. Toma para ti»,se ha mostrado un tanto desilusionada. Ante ello, Asraf ha comentado: «¿Qué pasa? Tú lo has dicho mismamente».

Una intervención que ha hecho saltar a su compañera: «Pero, ¿qué coño dices ahora? Estoy flipando chaval. Sigue intentando pintar una imagen de mí que no es. Sigue manipulando, sigue tergiversando. Lo que quieras, ojalá lo consigas». Tras ello, le ha llegado el turno a Adara, que ha reseñado duramente que a Asraf «le puede más quedar bien delante de una cámara que una amistad».

Ante esta brutal e hiriente acusación, Asraf ha clamado: «Hostia, esto sí que no lo comparto ni de coña ni soy así. Me dan igual las cámaras». «No sé si te das cuenta o no, pero siempre te gusta quedar bien ¿sabes? A mí me da esa sensación», le ha reseñado Adara. Por su parte, el superviviente seguía en sus trece defendiéndose de las demoledoras acusaciones de su compañera: «No lo considero así para nada, ni de la cámara ni detrás. No cambiaría una amistad con alguien por nada».

Adara rompe a llorar y señala vilmente a Asraf

El pico más alto de la pelea ha llegado cuando Asraf ha pronunciado el siguiente reproche: «Que tú pienses eso de mí me duele mucho». Ante ello, Adara ha contraatacado dando la vuelta a la tortilla de una forma inusitada. Y es que, pese a que ha sido ella la que le ha asestado tal palo, finalmente se ha hecho la víctima con una pataleta de las suyas por la playa: «A mí me duele lo que me has estado haciendo estas semanas. Eso es lo que a mí me duele. Pero cómo puedes tergiversar así las cosas. ¿Perdona? Lo que llevas haciéndome a mí muchas semanas y lo único que te importa es el concurso. Lo único que te ha interesado es dar una imagen de mi que no me corresponde. Me has traicionado. Me llevas pegando golpes semanas, echándome en cara lo de los cangrejos…».

«¿Cuántas veces me has metido gritos?», ha preguntado la pareja de Isa Pantoja ante lo que Adara ha terminado por explotar: «Es el colmo de la manipulación. ¡Qué fuerte tío, pero qué asco! Esto es la hostia ya, que tú digas que yo te he gritado. ¡Qué fuerte tío, qué fuerte!». Entre sollozos, Adara se ha terminado desahogando con Alma mientras aseguraba: «Es que me duele Alma. Me he partido la cara por él tía». Finalmente, la joven ha terminado con un duro reproche hacia su compañero: «Estoy intentando estar bien contigo después de lo que me has estado haciendo, que me la has clavado por todos lados joder». Un giro de guion que confirma que lo de Adara y Asraf está muy lejos de arreglarse.