Isa Pantoja eleva el tono con lo que sentencia de Adara en ‘Supervivientes’ por Asraf

El papel de Isa Pantoja como defensora de Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023‘ se ha vuelto esencial. La joven ha tenido que hacer frente en plató a una de sus noches más complicadas debido a la encrucijada en la que se encuentra su pareja en el concurso. En concreto, Asraf Beno atraviesa una de sus peores semanas debido a sus permanentes conflictos con Adara Molinero. Una relación que ha provocado que Isa Pantoja se pronuncie con una réplica que no ha dejado a nadie indiferente y que deja a Adara en la picota.

En un primer momento, el reality ha emitido unas tensas imágenes de Adara y Asraf en ‘La Palapa’. Como viene siendo habitual, Isa Pantoja ha sido una de las primeras en pronunciarse con un duro palo hacia Adara. «No veo que las razones que ella (Adara) dé, es mi opinión, no me parecen justificables con todo lo que ha dicho y lo que le está diciendo a él. Cuando dice que me traicionas y me vendes por detrás, que es lo que más me ha llamado la atención, es que no entiendo por qué le dice algo que para mii opinión es lo que está haciendo ella con él en ese momento. Si tú tienes un amigo, no me parece».

Lejos de quedarse callada, Isa Pantoja ha vuelto a asestarle un nuevo palo a Adara al afearle su conducta. «Yo me quejo de algo grave, que me parece grave y que no me gusta que me haga un amigo y yo no hago lo mismo». La actitud beligerante de Isa contra Adara no ha cesado incluso después de ver la reconciliación entre Adara y Asraf. «Yo me alegro mucho porque la amistad yo no entendía que se rompiese por esas cosas».

«A mí me deja descolocada»: las contundentes declaraciones de Isa Pantoja sobre Adara

A pesar de esa postura, Isa Pantoja se ha mostrado reticente: «No sé si durará mucho. Ojalá hayan arreglado las cosas. No he visto como lo que él ha dicho de que a lo mejor me ha podido lo de líder es lo que él le dice en un principio y a ella no le sirven las explicaciones. A mí me deja descolocada».

«¿Crees que ha cambiado Adara?», ha preguntado Ion. «A mí me deja descolocada. Para mí sí porque Asraf lleva haciendo lo mismo desde el principio. Es el mismo Asraf». «Ojalá sea así pero yo no lo sé. Veo esto y me encanta, pero luego esas caras y esos gestos que él no ha visto en Palapa y no lo entiendo», ha asegurado la pareja de Asraf.

Precisamente, poco después Ion Aramendi ha asegurado que los dos concursantes han vivido un nuevo roce. «Ay no sé, no me digas nada», ha exclamado Isa Pantoja. Acto seguido, la joven ha preferido restarle importancia: «A ver si es un rocecillo de convivencia no pasa nada… Yo no te puedo decir nada porque no lo sé y entonces no lo sé».