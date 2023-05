Yaiza da donde más puede herir a Adara tras lo que asegura ahora de ella en ‘Supervivientes’

Si hay alguien que ha dado mucho que hablar en ‘Supervivientes 2023‘ más allá de Ginés Corregüela ha sido su pareja, Yaiza Martín, que se convertía en concursante pero era expulsada disciplinariamente por sus insultos y amenazas a Asraf Beno.

En las últimas semanas, Yaiza Martín ha sido gran protagonista de ‘Sálvame’ y de ‘Fiesta’ donde se ha llegado a someter al test de inteligencia, a uno cultural e incluso a una regresión a su pasado. Y es que si hay algo que ha demostrado la canaria es no tener pelos en la lengua.

Por eso, Yaiza Martín no ha tenido reparos en señalar que es lo que hay detrás de la guerra abierta entre Adara Molinero y Asraf Beno en las últimas semanas. Según ella todo se trata de una estrategia pues están en plena recta final y solo uno puede llevarse el premio de 200.000 euros.

Además, Yaiza sorprende con su defensa de Asraf como concursante y ataca sin piedad a Adara Molinero en la web de Telecinco. «Adara nunca quiso atraer a Asraf a su equipo, solo se acercó él. Él está concursando, es un víctima y un estratega y ella se lo quiere quitar de encima», asegura la novia de Ginés.

«Para mí los dos son finalistas. Ella no como superviviente, pero si como experta en reality. Él si es un superviviente, ha pescado y ha cogido leña», recalca Yaiza Martín ante la pregunta del reportero de la web de Telecinco.

Por último, Yaiza Martín deja claro por qué Adara Molinero no es una buena superviviente. «Es que toma el sol. ¿Han visto que haya pescado? Como superviviente no, no ha cogido leña. Pero cuando hay una trifulca la primera que va a pinchar es ella», asevera la canaria.