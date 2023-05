Sale a la luz el motivo de la ruptura de Adara y Asraf en ‘Supervivientes’: «Qué gilipollas he sido»

Adara y Asraf suman un nuevo capítulo que ahonda su brecha en ‘Supervivientes 2023‘. Los dos concursantes no han conseguido apartar sus diferencias y siguen protagonizando nuevos conflictos que caldean la convivencia. El último se vivió durante la gala del pasado jueves. Tal y como se ha podido ver en la entrega dominical, los reproches y acusaciones fueron una constante durante las pausas publicitarias. Un contenido inédito que se ha podido ver este domingo en el debate.

«¿Nunca vas a hablar conmigo?», comenzaba Asraf preguntándole a su hasta ahora amiga que le advertía: «No voy a entrar en tu juego, de verdad. Acabas de manipular otra vez todo. Manipulas las situaciones». «He aguantado todo lo que me has dicho», ha sido la réplica por parte de Asraf. «Te he aguantado yo a ti durante estas semanas. No te confundas», le ha advertido Adara.

Lejos de quedarse callada, Adara ha proseguido: «No voy a dejar que manipules nada más, ni que manipules a mí ni las situaciones. No voy a dejar que me manipules. Te lo digo claramente, lo estás haciendo. ¿Eso es lo que querías? Ahí lo tienes. Eso es lo que llevas buscando estas semanas». Por su parte, Asraf ha comentado: «Si supieras lo que me duele esta situación no pensarías eso. Te lo digo de verdad, me jode esta situación». «A mí sí que me jode que he llorado lo que no está escrito y me he partido la cara por ti. Me he desgastado así con hambre…», ha replicado la superviviente.

En ese momento, Asraf ha preguntado el motivo por el que tenían que estar así. Como respuesta, Adara ha terminado explotando y marcando el porqué ha marcado distancias realmente con el joven. «No voy a dejar que me la claves más y que manipules más la situación. ¡Qué pesado eres tío! Es para volverse loca, es incansable. Te lo voy a decir una última vez: déjame tranquila joder. ¡Qué gilipollas he sido! Que te pensabas que era idiota y aquí vengo a dejarte las cositas claras y a destapar tu cara de manipulador que es lo que haces», han sido las durísimas palabras de Adara.

Como reacción, Asraf ha asegurado: «De verdad, parece mentira». Un comentario que ha provocado un nuevo estallido por parte de la joven: «Lo único que quiero es estar con mis amigos, descojonarme y pasarlo bien y pasar el menor hambre posible. Eso es lo único que quiero, ¡Déjame en paz! Me iré con la cabeza muy alta porque he sido muy fiel conmigo misma y lo que siento». «Lo que siento es que me estás traicionando y vendiendo por detrás», le ha acusado Adara.

«Ni es así ni pienso que sea tan grave para decir esas cosas», ha rebatido un Asraf destruido frente a Adara, que daba por concluida su contienda contra el joven: «Sigue, sigue con el papelón. No voy a entrar más con este señor. Fin de la conversación y fin de este tema». «Al final quien está viendo otra cara soy yo sobre ti, no eres tú», ha zanjado Asraf dejando claro que no reconoce a su hasta ahora amiga.

Asraf y Adara intentan un acercamiento

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, Adara y Asraf han vivido un emotivo reencuentro en la playa. Dicho cara a cara ha comenzado con la joven diciendo: «Estoy mal. No quiero estar así contigo. Al final hemos vivido cosas bonitas y quiero que por lo menos tengamos…». En ese momento, Asraf Beno ha roto a llorar y ambos se han abrazado. «He estado sufriendo mucho. No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería para mí», ha compartido él al tiempo que ha descargado su culpa en la responsabilidad de haber sido líder y la presión continua de las pruebas. «Yo sentía que tenía la responsabilidad de que saliesen bien las pruebas… Yo sentía eso, la responsabilidad como líder», se ha excusado él.

Por su parte, Adara le ha recriminado su actitud como líder y ha desvelado que su continua presión en las pruebas y en la convivencia le habían hecho cambiar su visión sobre él. Aunque rápidamente ha cortado: «No vamos a entrar ahí. Yo quiero de verdad que lo que quede lo disfrutemos, ¿sabes? He estado muy mal eh Asraf, muy mal, muy jodida». «¿Tú te crees que yo estoy de broma? Me alegro de que llegue este momento porque no me lo imaginaba», ha respondido la pareja de Isa Pantoja. «Ya me debes conocer. Yo soy de mucho pronto, pero al igual que me enfado muchísimo luego rebajo y sé darme cuenta de cosas», ha explicado Adara antes de que ambos se fundiesen en un tierno abrazo. «Me alegro de verdad. Poco a poco», ha reconocido el superviviente visiblemente emocionado. No obstante, esa paz ha durado poco porque, al término del debate, Ion Aramendi ha anunciado un brutal desencuentro que se verá el martes en ‘Tierra de Nadie’.