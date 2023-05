Miguel Frigenti señala exactamente lo que muchos creen de Adara tras su giro en ‘Supervivientes’

La relación entre Adara Molinero y Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023’ ha saltado por los aires. Ella sido la que ha decidido alejarse de su amigo porque desconfía de ciertas actitudes y comportamientos que ha visto de él «por detrás». Así se lo dijo en la Palapa durante la gala del pasado jueves.

Aunque en un principio los seguidores de ambos confiaban en que se reconciliaran, como así lo habían hecho en ocasiones anteriores, no ha sido así, y la ruptura es ya un hecho. Este enfrentamiento ha dividido a sus respectivos fandoms en Twitter y muchos son los que están cambiando de opinión respecto a uno u a otro.

Algunos tachan a Asraf de querer ir de víctima, mientras que otros creen que Adara se ha pasado mucho con él porque, al parecer, le habrían comido la cabeza sus otros compañeros. Miguel Frigenti, que es muy amigo de la ganadora de ‘GH VIP 7’, y se considera una gran adarista, se ha mostrado, en esta ocasión, muy duro con ella.

Miguel Frigenti cree que Adara «se ha equivocado» con Asraf

El colaborador de ‘Sálvame‘ ha recordado en su perfil de Twitter que él ya dijo hace semanas que la mejor compañía para la concursante no era Asraf, sino Jonan Wiergo. Ante este comentario, una seguidora le ha dicho que «hay que reconocer que Adara se ha equivocado». Una afirmación con la que él ha reconocido estar de acuerdo.

«Claro que se ha equivocado. Está dándole a Asraf lo que él quiere: un motivo más para victimizarse. Asraf ha demostrado ser muy inteligente y sus rivales una panda de torpes. Lástima (o no) que Adara haya sido incapaz de hacer de tripas corazón y no enfrentarse al falso mártir», ha comentado Miguel Frigenti. De esta forma deja claro que, según él, el prometido de Isa Pantoja se está haciendo la víctima para ganarse el favor de la audiencia. Y lo cierto es que, sea así o no, Asraf se ha convertido en uno de los grandes favoritos para alzarse con el premio.