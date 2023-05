Adara pega la puñalada final a Asraf en ‘Supervivientes’ ante lo que llega a señalar de él

Adara y Asraf están viviendo su semana más convulsa de lo que llevamos de ‘Supervivientes 2023‘. Después de tres meses de convivencia, la amistad entre ambos saltó por los aires después del reproche de Asraf que, como líder, señaló a Adara como sospechosa de dejar cáscaras de los cangrejos en la playa. El conflicto entre ambos fue a más cuando la joven le acusó de «pegarle una puñalada» a semanas de la final. Una crítica que terminó por distanciarles y sobre la que se ha hablado largo y tendido en ‘La Palapa’ durante la gala semanal.

«Tenía muchas ganas de que llegara hoy para poder explicarme. Estoy flipando porque estoy viendo a una persona que no conozco en absoluto. Lleva provocándome e intentando dibujar una imagen que no es. Ya le avisé fuera de cámaras. Le dije: «Asraf te estás equivocando conmigo, por ahí no» y ha seguido. No fue solamente lo de los cangrejos… En el vídeo se ve claramente cómo él reconoce lo que está haciendo. Él lo que intenta es provocarme para que yo salte para dañar mi imagen y provocarme«, ha comenzado diciendo Adara.

Lejos de quedarse callada, Adara ha proseguido con su particular contienda con Asraf. «Una cosa muy importante que me dejó helada para que la gente sepa cómo es. Tuvimos la discusión de los cangrejos, yo me fui y cuando me veía que me ponía a llorar el se fue automáticamente a la roca o al árbol y se puso así. Es su forma continuamente de actuar y tergiversa continuamente las conversaciones que tiene conmigo».

Asraf marca distancias con Adara: «Ya me estás faltando el respeto»

Visiblemente emocionado, Asraf ha asegurado: «Me parece muy fuerte que hable de mí así. Lo único que he tenido es respeto en todo momento como amiga. He intentado solucionarlo como tres veces o cuatro. Ya me estás faltando el respeto… Parece que no me conoces, sinceramente parece que tú eres otra Adara«. «Lo único que intenta cuando viene a hablar conmigo es tergiversar las cosas», le ha arreado Adara ante lo que Asraf ha soltado: «Lo de los cangrejos, yo le pedí disculpas».

«¿A mí me pediste disculpas?», se ha preguntado la concursante. «En eso, en lo de la prueba del Pirata Morgan te dije disculpas también. Lo siento Adara he intentado arreglarlo contigo tres veces y has estado continuamente rechazándome», ha aseverado la pareja de Isa Pantoja. También Carlos Sobera se ha dirigido directamente a Adara para asegurarle que en el vídeo se han escuchado las disculpas del joven. A pesar de ello, Adara ha seguido cargando contra Asraf marcándole un claro límite: «Conmigo ya no. Me he partido la cara por ti. Lo único que quieres es quedarte solo manipulando«.

Una sentencia a su amistad a la que Asraf ha reaccionado diciendo: «Yo creo que por esas cosas o de convivencia no se rompe una amistad o cambia la persona. Estoy recibiendo una serie de acusaciones que llevo aguantando toda la semana». Estas palabras han provocado la reacción de Carlos Sobera, quien ha preguntado: «¿Eso quiere decir que Adara tiene un comportamiento premeditado dado que se está acercando la final? ¿qué quieres decir?». Como respuesta, Asraf ha recordado nuevamente sus intentos de acercamiento. Sin embargo, Adara le ha cortado para afearle su comportamiento: «Lo único que haces es presionarme».