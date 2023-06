‘Mía es la venganza’: La malograda vuelta de Telecinco a las series diarias con una Lydia Bosch salvavidas

España no ha vuelto a ser la misma desde que se anunció la cancelación de ‘Sálvame‘. Un programa que se mantenía impertérrito en antena desde hace 13 años, fábrica de memes y un sinfín de tramas. Pero claro, ¿quién iba a llenar ese enorme hueco dejado por algo tan grande y tan socialmente relevante? Pues qué mejor que una serie diaria, o eso han pensado desde Telecinco. Y, tras muchas vueltas, la cadena anunció ‘Mía es la venganza‘, el regreso de Lydia Bosch a la ficción televisiva, con fecha de 12 de junio. Una vuelta a las series diarias, que tan bien le funcionaron a Telecinco en el pasado. Todos los días a las 15.45 de la tarde.

Aurora Guerra, con una carrera dilatada en las series diarias (‘El secreto de Puente Viejo‘, ‘Acacias 38‘), es la creadora de la serie, con Aitor Gabilondo (‘Patria‘, ‘El Silencio‘) como productor ejecutivo. Aunque Guerra, debido a varios problemas durante el rodaje y el proceso de casting, ha sido apartada del proyecto. Curioso que la propia creadora de la serie, ni siquiera esté presente ya en las labores creativas de esta.

Lydia Bosch lidera un reparto con José Sospedra y Natalia Rodríguez como trío de protagonistas. Este reparto se completa cono nombres como Claudio de la Torre, Armando del Río, Elena Furiase, María Ramos, Miguel Brocca, Gonzalo Kindelán, Stéphanie Magnin, Clara Sans, Irene Rubio y Julia Frigola. También encontramos a Fanny Gautier, Eve Ryan y Máximo Pastor, José Ángel Trigo, David Muro, Fátima Baeza y Mariam Hernández.

Y, como curiosidad, Begoña Maestre interpreta a una versión más joven del personaje de Lydia Bosch. ¿Y por qué lo destacamos? Porque Maestre interpretó a la hija de Bosch en la mítica ‘Motivos Personales‘. El ciclo se cierra.

¿De qué va ‘Mía es la venganza’?

Un automóvil se precipita en un lago y comienza a hundirse en el agua. En el interior del vehículo se encuentran Sonia y dos niñas pequeñas que viajan en el asiento trasero ajenas al destino que les aguarda. El tiempo apremia y la mujer, desesperada, trata de liberar a las niñas, hasta que descubre que apenas tiene margen para salvar a ambas. Una de ellas logra salir a la superficie con Sonia, mientras la otra, atrapada en el coche, aguarda impotente la muerte.

Dos décadas después del terrible suceso, Sonia es la influyente y poderosa propietaria del exclusivo club deportivo ‘Los Olivos’ y la niña a quien salvó, Olivia, la hija que a pesar de sus intentos nunca logra satisfacer las expectativas de su madre. Ninguna ha podido olvidar esa trágica tarde y ambas ignoran que el pasado vuelve para destruirlas.

Mario, un joven atormentado a quien aquel desgraciado accidente arruinó su vida y truncó sus sueños siendo un niño, está dispuesto a ejecutar un estudiado plan de venganza para hacer sufrir a Sonia y Olivia tanto como le hicieron padecer a él. Sin embargo, los sentimientos se interpondrán en su camino, llevándole a afrontar un gran dilema: escoger el amor o llevar hasta el final su particular ajuste de cuentas.

Un fallido intento de thriller

Se agradece que el primer episodio de la serie nos muestre un prólogo rápido y al grano. No dura más de dos minutos pero ya nos mete de lleno en la historia. Una persecución en coche (con un CGI que parece hecho con Picsart), un accidente en un lago, y una decisión imposible que serán la chispa que inicie la venganza del título. Solo sabemos que la chica que lleva a dos niñas en su coche, una de ellas no es su hija, y es precisamente a la que deja morir. Bueno, quizá no era una decisión tan imposible. Se repite el tropo de no poder desabrochar un cinturón de seguridad, y ya tenemos drama de campeonato.

Tras ese inicio trepidante, y tras unos créditos que homenajean a los de ‘Tintín’ o ‘Atrápame si puedes’ (al menos lo intentan), pasamos a un anuncio del Club Deportivo Los Olivos. Espera, no es un anuncio, es la serie. Es parte de la trama. No creáis que son anuncios de la televisión. Pero, tras ese inicio tan anticlimático, nos metemos de lleno en la trama de ‘Mía es la venganza’. La joven que sufre el accidente de coche ahora es Lydia Bosch, la dueña de un club deportivo de lujo, y se ha convertido en una mujer fría y dura. Eso lo sabemos porque solo dice borderías y mira con cara de perdonarte la vida todo el rato.

Su hija, Olivia, es la responsable de que todo funcione perfectamente en el club, y ha heredado la mala leche de su madre. Y convertirá en su archienemigo al nuevo encargado de mantenimiento, Mario, con el que genera una animadversión desde el primer momento en el que se cruzan. Aunque ya sabemos cómo funcionan las diarias: bajo el mandamiento de ‘los que se pelean, se desean’.

Lydia Bosch en ‘Mía es la venganza’

Lydia Bosch, la salvadora

Y, con todas esas piezas establecidas, podemos analizar realmente si merece la pena ‘Mía es la Venganza’. En pocas palabras: no. En más palabras: no, pero… Lo explicaremos. Siempre es un placer reencontrarse con Lydia Bosch. Las expectativas por su regreso al thriller después de la ya mítica ‘Motivos Personales’ estaban por las nubes. Y es verdad que ella es de lo poco que destaca en esta nueva apuesta de Telecinco. Pero claro, si uno mira alrededor, tampoco es decir mucho.

Armando del Río siempre está bien, eso es así. E incluso José Sospedra da un aire bastante interesante a su Mario vengativo. Pero si le quitas esas tres piezas del puzzle, la serie se viene abajo como un castillo de naipes. Sí, es verdad que tiene mucho espacio para crecer. Mucho tiempo para hacerlo. Habría estado bien que lo hubiera hecho desde el principio. Porque la sensación de peligro, de thriller de venganza, no está en los primeros episodios de la serie. Le falta garra, le falta punch narrativo. Y claro, si tienes música de ascensor de El Corte Inglés, y visualmente eres como un anuncio de un club de Padel de Marbella, tienes un problema.

Confiamos sinceramente en que ‘Mía es la venganza’ se convierta en ese placer culpable al que es fácil engancharse. Sobre todo ahora que llega el verano y uno no tiene mucho que hacer a las tres de la tarde. Pero la serie palidece ante ‘La Promesa‘ de TVE. Nos encomendamos a Lydia Bosch, que nunca nos ha fallado. Al igual que Aitor Gabilondo. Quizá todos estos problemas vengan del paso atrás de su creadora, Aurora Guerra. Sea como fuere, ‘Mía es la venganza’ no cumple las expectativas creadas… pero puede llegar a hacerlo. Necesitamos que lo haga.