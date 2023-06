La reacción de Belén Esteban al final de ‘Sálvame Limón’ en Telecinco que traerá cola

Quedan solo 10 programas de ‘Sálvame’, es decir dos semanas de emisión. Sin embargo, Telecinco ha decidido recortar la duración del programa de La fábrica de la tele para estos últimos días y apostar por el estreno de ‘Mía es la venganza’ en la sobremesa. Así, este viernes María Patiño fue la encargada de despedir el programa. Y coincidiendo con el anuncio de la serie, Belén Esteban presentaba en Málaga su nuevo gazpacho de Sabores de la Esteban.

Así, tras presentar este producto y enterarse de que ‘Sálvame Limón’ desaparece de Telecinco para dejar su hueco al estreno de ‘Mía es la venganza’, Belén Esteban se pronunció en una entrevista para Bluper en la que confiesa lo que siente con este nuevo cambio.

«Tenemos una hora mejor para arreglarnos. Yo me alegro, ojalá vaya muy bien la serie. Yo, contenta, porque así trabajo una hora menos», contesta Belén Esteban cuando le preguntan por la decisión que ha tomado Telecinco a solo dos semanas de la cancelación definitiva de ‘Sálvame’.

Un final en el que la gran incógnita a día de hoy es si podrá estar Jorge Javier Vázquez tras anunciar su retirada de la televisión. En ese sentido, Belén Esteban no dudaba en paralizar ‘Sálvame’ hace unos días para dirigirse directamente al presentador y pedirle que les acompañe a todos en un día tan especial como ese.

«A mí me encantaría. Yo no voy a faltar. Pero si me dices que si quiero que vaya Jorge, te digo que sí. Aunque me haya matado con él, para mí Jorge Javier Vázquez es el mejor presentador de la historia de España y el más trabajador. Me he peleado mucho con él, pero le adoro», responde al citado portal.

¿Tiene Belén Esteban miedo a ser vetada en Mediaset?

Con el final de ‘Sálvame’, muchos se preguntan que pasará con Belén Esteban después de que ella llegara a decir hace meses que ella se retiraría de la TV el día que acabara el programa. No obstante, hace unos días ella recalcaba que tenía contrato con La fábrica de la tele y que tendrá nuevos proyectos.

«Yo no soy de Mediaset, yo soy de La Fábrica de la Tele, tengo mi contrato con ellos. Pero a mí, mis jefes, tanto Óscar como Adrián, nunca me han prohibido hacer lo que he querido. Siempre he estado libre para hacer lo que quisiera», remarca Belén Esteban sobre si podría trabajar en otras cadenas.

Por último, cuando le preguntan si tiene miedo a ser vetada en Mediaset como tantos otros rostros, Belén Esteban es muy sincera. «La verdad, cuando me dicen que no se puede hablar de esa persona, digo muy bien, pues no hablo. Yo creo que no he hecho nada malo para que no se pudiera hablar de mí. Pero vamos, que yo respeto todo», sentencia.