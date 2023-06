Belén Esteban para ‘Sálvame’ con una imperiosa petición a Jorge Javier tras su adiós

Después de dos semanas sin tener noticias de Jorge Javier Vázquez tras anunciarse que estaba de baja; el presentador reaparecía el pasado sábado en sus redes sociales con un alarmante mensaje dejando claro que se aparta de la televisión sin fecha de vuelta por salud mental. Desde entonces, son muchas las reacciones las que se han producido. No ha sido hasta este martes cuando Belén Esteban se ha manifestado públicamente.

Nada más arrancar ‘Sálvame’ este martes Belén Esteban pedía el turno para hablar de un tema que nada tenía que ver con el que había empezado el programa. No obstante, desde dirección no le dejaban hablar en ese momento. Finalmente, al volver de publicidad, Belén Esteban pedía que le dejaran enviar un mensaje y que le grabaran con el móvil.

«Quiero enviarle un mensaje a una persona muy especial para mí. Una persona que en estos 14 años de ‘Sálvame’ he tenido 1.200 enganchadas con él. Esa persona se llama Jorge Javier Vázquez. Jorge esto va para ti. Te quiero decir que el día 23 acaba ‘Sálvame’, el programa del que tú y yo y nuestros compañeros tenemos que estar orgullosos», empezaba diciendo Belén Esteban.

Tras ello, la colaboradora hacía referencia a las audiencias. «Hemos tenido muchas críticas. Cuando hacíamos un 20 y un 30 nadie tenía cojones de meterse conmigo, con nosotros quiero decir y ahora todo el mundo nos critica», aseveraba sobre el bajón de audiencias experimentado por ‘Sálvame’ en estos últimos años.

Belén Esteban lanza una petición a Jorge Javier: «Te necesitamos»

«Jorge el día 23 tienes que hacer un esfuerzo, sé que estás de baja porque no te encuentras bien. Pero el día 23 tienes que estar aquí porque yo, todos mis compañeros y toda España te necesita», proseguía diciendo Belén Esteban pidiéndole a Jorge Javier que vuelva al menos al último programa de ‘Sálvame’.

«Solamente te voy a decir una cosa, solo te quiero dar las gracias de las cosas que me has dicho en las conversaciones que hemos tenido en privado. No lloro de pena, lloro de alegría. No lloro porque se acabe ‘Sálvame’ porque es verdad que tenemos que descansar y venir cosas nuevas», remarcaba sobre los cambios que se avecinan en Mediaset a partir del 23 de junio.

«Pero te quiero decir que el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos. Y para mí, el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier Vázquez y esto va por ti», concluía pidiendo el aplauso de todo el plató que se ponía de pie.

Por último, Belén Esteban se dirigía a Sandra Barneda y Ana Rosa Quintana, que serán quienes hereden la franja durante el verano y a partir de septiembre respectivamente. «Todos los que nos critican, hemos hecho cosas mal, pero voy a decir una cosa. Ojalá deseo de todo corazón que todos los programas que vienen vivan lo que hemos vivido aquí que llevamos 14 años y que hagan las audiencias que hemos hecho nosotros. Sandra, Ana Rosa os deseo toda la suerte del mundo y a Mediaset os mando un beso», concluía la colaboradora en alusión a Quintana y a Sandra Barneda.