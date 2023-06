La drástica determinación que Mediaset toma respecto a ‘Sálvame’ que es irreversible

Han pasado cuatro días desde que ‘Sálvame‘ se despidió de la audiencia de Telecinco dejando huérfanos a miles de espectadores que llevaban siguiendo el formato de La fábrica de la tele durante catorce años. Nadie podrá olvidar los miles de momentazos que nos dejó el formato. Pero parece que Mediaset si quiere borrar cualquier tipo de rastro del programa.

En este sentido, Mediaset ha decidido eliminar el logo de ‘Sálvame’ de la pagina oficial del programa en Facebook. Así, aunque el título del programa si se mantiene, en la imagen se puede ver otra marca diferente bajo el nombre de «Salseos».

Un movimiento en la cuenta oficial de ‘Sálvame’ en Facebook que ha llamado la atención de los fans del programa. Nada más verlo muchos llegaron a pensar que podría tratarse del nuevo nombre de ‘Sálvame’ en su nueva aventura fuera de Mediaset. Y es que más allá del docu-reality de Netflix parece que el formato podría tener una nueva vida además de la plataforma de streaming.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Este cambio de imagen es únicamente decisión de Mediaset España. El grupo ha decidido aprovechar los más de 600.000 seguidores que tenía ‘Sálvame’ para seguir compartiendo todo tipo de contenidos relacionados con el corazón como noticias del portal Outdoor, entre otros.

Mediaset no cuenta con los colaboradores de ‘Sálvame’

Este movimiento viene a confirmar que Mediaset quiere dar carpetazo a ‘Sálvame’ tras su cancelación. En este sentido, cabe recordar que el grupo no cuenta en un futuro inmediato con ninguno de sus colaboradores y por ello ninguno de ellos aparece entre el amplio equipo de tertulianos de Sandra Barneda en ‘Así es la vida’.

«Con el tiempo no lo sabemos, puede que sí o puede que no regresen a la tele. Pero ahora mismo no tiene sentido tirar por el continuismo. Se merecen un descanso después de 14 años», defendía Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset en la presentación de ‘Así es la vida’.