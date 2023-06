El monumental dardo que Kiko Hernández no se calló contra Paz Padilla en el último ‘Sálvame’

Como dice el dicho, Kiko Hernández ha demostrado ser ‘genio y figura hasta la sepultura’. Ni siquiera en el último programa de ‘Sálvame’, donde las emociones han estado a flor de piel entre sus compañeros, ha dejado de lado su parte más ácida. El colaborador ha sido fiel a su esencia hasta el final.

Y es que, en uno de los momentos más emotivos de la tarde, Kiko Hernández se ha acordado de una de las presentadoras que han pasado por el programa, Paz Padilla. Eso sí, como siempre a su manera. Su demoledor dardo a la que fuera su compañera ha enmudecido por unos segundos el plató.

Ha sido cuando el equipo del programa ha homenajeado a Jorge Javier Vázquez a través de un emotivo vídeo. El presentador estrella de ‘Sálvame’, que no ha podido acudir a su despedida por motivos de salud, se ha llevado un caluroso aplauso de todos sus compañeros, quienes no han podido evitar las lágrimas al recordarle.

El demoledor dardo de Kiko Hernández a Paz Padilla

En ese momento, Kiko Hernández tomaba la palabra y, para sorpresa de todos, reconocía, en tono irónico, que Jorge Javier no había sido su presentador de ‘Sálvame’ preferido, sino que lo había sido Paz Padilla. «Mi presentadora preferida ha sido Paz Padilla», ha espetado. Tras unos segundos de silencio en el plató, el tertuliano ha preguntado, echándose a reír: «¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así?». «¡Jorge, te quiero!», ha exclamado finalmente Kiko Hernández. De esta forma, dejaba claro que no era verdad y que, a su parecer, nada tenía que hacer la cómica al lado del comunicador catalán.

A buen seguro este dardazo no habrá sentado nada bien a la gaditana, cuya salida del programa estuvo cargada de polémica. Tras presentar las Campanadas junto a Joaquín Prat en Telecinco, Paz Padilla abandonó de forma abrupta el programa que durante tantos años había presentado, después de una fuerte discusión con Belén Esteban por las vacunas de la Covid-19. La colaboradora aseguró que su compañera estaba «mal informada» y que había que tener responsabilidad individual de cara a la pandemia.

Aunque ambas dejaron claro que no querían «una guerra», sino un «debate tranquilo», el asunto terminó como el ‘rosario de la aurora’. Paz Padilla acabó abandonando el plató para nunca más volver. Desde entonces, la actriz se ha centrado en su obra de teatro, ‘El humor de mi vida’, y en su trabajo como empresaria. Aunque también ha concedido diversas entrevistas en las que ha hablado de cómo vivió su despido de ‘Sálvame’.

#HashtagluegoMariCarmen | Kiko Hernández: "La mejor presentadora de 'Sálvame' ha sido Paz Padilla"



► Cualquier seguidor del programa detecta cierto sarcasmo en sus palabras, y tras reírse, ha exclamado: "¡Jorge, que te quiero!" pic.twitter.com/QHHwwlTAR3 — La Razón (@larazon_es) June 23, 2023

Paz Padilla se pronuncia sobre el fin de ‘Sálvame’: «Tienen que estar muy felices»

«Mi forma de pensar era tan diferente. Mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba al programa algo distinto, como amor», explicó al diario ‘El Mundo’, donde también desveló lo incómoda que se sentía en el espacio de ‘La Fábrica de la Tele’: «Yo hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí… Luego vas al teatro y recibes tanto amor y te dices ‘esto cuadra, algo no encaja’.

«Estoy tan feliz con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí y yo estoy donde se me quiere. Donde no se me quiere, me voy. Así es la vida… Lo que más me dolió, que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos», reconoció la andaluza en el programa ‘Ya es verano’ hace unos meses.

Sobre el final de ‘Sálvame’, Paz Padilla se ha pronunciado recientemente en la revista ‘Semana’: «Pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia». «Salvo el de Jordi Hurtado (‘Saber y ganar’), no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia», ha sentenciado.