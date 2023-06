El llanto de todo ‘Sálvame’ por cómo se ha colado Jorge Javier en su final: «Gracias por existir»

‘Sálvame’ es historia de la televisión. Y si ha habido alguien que ha hecho mucho por ello ha sido Jorge Javier Vázquez. Y aunque ha sido uno de los pilares fundamentales del programa, el catalán ha sido uno de los grandes ausentes en este último programa después de anunciar su retirada de la televisión por salud mental.

Hasta el último momento, ha estado la incógnita de si Jorge Javier Vázquez estaría presente en el último programa. Finalmente, el presentador no aparecía. Pero eso no quiere decir que no haya estado muy presente. De hecho, ‘Sálvame’ no ha dudado en emitir un bonito vídeo en homenaje a Jorge Javier reivindicando su figura.

«Aquel 27 de abril de 2009, Jorge Javier Vázquez se ponía al frente de un programa muy loco que nadie imaginaba lo que iba a suponer en el mundo de la TV. Durante todo este tiempo ha llevado las riendas del cortijo como nadie y ha dejado una cosa muy clara, que siempre será el dueño de este universo loco. Y que sin él nada habría sido lo mismo porque ‘Sálvame’ es Jorge Javier y Jorge Javier es y será siempre ‘Sálvame'», destacaba Terelu Campos al dar paso a un vídeo narrado por Germán González que comenzaba con un guiño a su parecido con Kim Jon-Un.

«Jorge ha sido y es el mejor presentador de este país»

Tras ello, Germán González se mostraba muy claro al reivindicar lo que ha sido Jorge Javier. «Una pieza única, clave en la historia televisiva de los últimos 20 años», aseguraba el redactor recordando el día que Jorge se llevó el Premio Ondas. «Jorge se ganó el cariño de las masas y las enamoró», proseguía diciendo recordando su amistad y piques con Belén Esteban o Mila Ximénez y algunos de sus momentazos.

«Jorge ha sido y es el mejor presentador de este país, el showman perfecto, el maestro de ceremonias ideal. Ha sido producto fresco, natural y de calidad en un mundo en el que cada vez más abunda más lo procesado y congelado», recalcaba Germán antes de ponerse melancólico. «Jorge Javier se ha enfrentado a sus miedos, ha crecido y se ha hecho grande y ‘Sálvame’ se ha hecho grande con él. Con Jorge al volante hemos sentido que nada malo podía pasarnos porque estábamos en un espacio seguro para todos donde la ironía podía salvarnos de cualquier miedo», añadía.

El ovacionado homenaje de ‘Sálvame’ a Jorge Javier: «Gracias por existir y por resistir»

«Gracias Jorge por darnos alas y desplegarlas con nosotros para reír, soñar y olvidar nuestros problemas cada tarde. Gracias por convertir las cosas más absurdas en tramas interesantes que nos atrapaban. Gracias por guiarnos a través de un universo loco que nos evadía cuando veíamos que nuestro universo real se desmoronaba. Gracias por abrazarnos cada tarde, gracias por ser inspirador, gracias por ser un referente, gracias por ser un guía espiritual en una religión llamada ‘Sálvame’ que ahora nos deja huérfanos», seguía diciendo en el vídeo Germán.

«Gracias por reivindicar a las minorías desde el espacio más visto por las mayorías. Gracias por existir y sobre todo gracias por resistir, por sobreponerte a todo y a todos cuando el mar y el viento iban en contra. Gracias por mantenerte fiel a ti mismo hasta las últimas consecuencias. Amado u odiado, criticado, el más visto, auténtico e icónico le pese a quién le pese. Gracias, muchas gracias por todo y siempre tuyos, el equipo y la audiencia de ‘Sálvame'», concluía mientras todo el plató de ‘Sálvame’ se ponía en pie por Jorge Javier y se veía a Terelu Campos y María Patiño muy emocionadas. También el resto de colaboradores como Carmen Alcayde, Kiko Hernández o Pilar Vidal. «¡Viva Jorge Javier Vázquez!», gritaba Patiño.

El vídeo de homenaje que le han hecho a Jorge Javier😭



Y pensando que no ha podido estar esta tarde en el final de Sálvame… #yoveosálvame #HashtagluegoMariCarmen



pic.twitter.com/E0MMhyDIRF — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) June 23, 2023

Así, cada uno de ellos le dedicaba unas bonitas palabras al presentador. «Después de ver este vídeo, ¿qué diría Jorge Javier? Joder no lloréis que no estoy muerto, que estoy vivo. Un beso muy fuerte», soltaba Adela González. «Jorge tiene la gran suerte de que es la persona más libre y valiente de la televisión, me da pena que no esté aquí», apuntaba Alcayde.

«Jorge ha tenido que soportar cosas que no ha tenido que soportar otro presentador. Se le ha ridiculizado muchas veces, no lo ha tenido fácil y hay que reivindicar su figura como la gran persona que es», apostillaba Frigenti. «Yo le echo mucho de menos, me ha dejado huérfano, es único, me ha hecho reír y ha sacado lo mejor de mí, le debo mucho», añadía entre lágrimas Pilar Vidal.

Aplausos al vídeo de Jorge Javier

El vídeo homenaje a @jjaviervazquez en el último programa de #yoveosálvame.



Jorge Javier es una bestia parda en la televisión de entretenimiento. Único en su especie. Gracias por aportar rebeldía e innovación a la tv, y por crear un espacio seguro🤍🏳️‍🌈#HashtagluegoMariCarmen pic.twitter.com/zDvNclYtfA — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 23, 2023

La última obra de arte de Germán:

Hoy muere el programa pero nace el mito, la leyenda

Jorge Javier ha puesto humor donde todo era rancio

Encumbró a Sálvame y Sálvame a él como el mejor presentador y comunicador

Gracias JJV, Germán, Sálvame 👏#yoveosalvame #hashtagluegomaricarmen pic.twitter.com/U1gL2rxHBb — piarsan 🤍 (@piarsan_) June 23, 2023

.@german_online, en su vídeo dedicado a Jorge Javier Vázquez: "Gracias por reivindicar a las minorías desde el espacio más visto por las mayorías". #yoveosálvame — Juan Rodríguez ☕ (@juanig_97) June 23, 2023