Ana Rosa Quintana es categórica ante el fin de ‘Sálvame’ y echa este pulso a los cargos de Mediaset

‘Sálvame‘ ya está de viaje. El programa de La fábrica de la tele que nos ha acompañado durante 14 años en las tardes de Telecinco se despidió este viernes por todo lo alto con un especial que acabó con una emotiva hoguera final con motivo de San Juan. Han sido muchos los rostros que se han manifestado sobre el final del programa como Joaquín Prat o Sonsoles Ónega. Y hasta ahora la única que no lo había hecho es quién precisamente cogerá su relevo en septiembre. Pero ahora sí, Ana Rosa Quintana ha hablado del final del programa que presentaba Jorge Javier.

Lo ha hecho a las puertas de su casa y al ser preguntada por Europa Press. Ana Rosa Quintana hace balance de esta temporada que ha supuesto su regreso a la televisión tras un año apartada por el cáncer de mama que le detectaron. «Ha sido una temporada especial después de la temporada pasada que estuve fuera de combate ha sido una temporada muy buena, estoy muy contenta», empieza diciendo.

«Hemos tenido muy buenas audiencias este año»

Tras ello, Ana Rosa Quintana hace referencia al salto a las tardes desde septiembre. Algo que no esperaba pero que afronta con ilusión. «Al final vienen siempre en la vida cosas que no te esperas y para la próxima temporada viene algo que ni lo hubiera pensado, imagínate lo que hubiera pensado el año pasado», asevera.

Además, Ana Rosa se muestra orgullosa del trabajo realizado por todo el equipo de ‘El Programa de Ana Rosa‘ en esta temporada. «He estado fenomenal, me encuentro bien, lo hemos pasado muy bien, hemos tenido muy buenas audiencias no solamente en ‘El programa de AR’ si no en todos los programas de la productora. Así que ha sido un año estupendo, un renacimiento», confiesa.

Lo habitual es que Ana Rosa Quintana se despidiera esta próxima semana y se tomara sus habituales vacaciones. Pero este año el adelanto de las elecciones al 23-J lo ha trastocado todo. «Hasta después de las elecciones. Me escaparé unos días, Joaquín se escapará otros y volveremos para las elecciones. Y después me quiero marchar que me han quitado un mes de vacaciones», sentencia.

El lamento de Ana Rosa Quintana por el fin de ‘Sálvame’

A la vuelta de ese merecido descanso, Ana Rosa Quintana pasará de dar los buenos días a dar las buenas tardes en ‘TardeAR‘. «Todos hoy vamos de tardeo, es algo que hace todo el mundo y conjuga la tarde y AR que yo me he convertido en AR», explica sobre el título del programa. «Estamos trabajando, haremos algo que sorprenda pero contaremos todo lo que haya que contar de todo, en cualquier ámbito, no hay líneas rojas«, remarca dejando la puerta abierta a hablar de política aunque Alessandro Salem, el CEO de Mediaset, lo negara y sea una de las cosas prohibidas en los formatos de entretenimiento por el nuevo Código Ético.

Por último, cuando le preguntan por el final de ‘Sálvame’, Ana Rosa Quintana reconoce lamentarlo. «Lo siento muchísimo de verdad porque nosotros lo vivimos. Cuando se acabó el ‘¿Donde estás corazón?’ pues hay mucha gente que, luego acaba colocándose en otro sitio porque son gente con muchísimo talento. Pero los programas no son eternos y a todos en algún día nos va a pasar», concluye.