Joaquín Prat no puede evitar pronunciarse así ante el fin de ‘Sálvame’ y lanza este aviso

Joaquín Prat ha despedido ‘El programa de Ana Rosa‘ este viernes pronunciándose abiertamente y por primera vez sobre la triste cancelación de ‘Sálvame’. El presentador matinal ha querido ensalzar lo que ha supuesto el cortijo de Jorge Javier Vázquez para la televisión a solo unas horas de su última emisión.

«Despedimos el programa no sin antes contarles que hoy es el último programa de nuestros compañeros de ‘Sálvame'», ha empezado comentando. «Se van a despedir por todo lo alto. En el parking de Mediaset no se puede aparcar desde hace dos días. Yo no sé qué tendrán preparado pero deben tener algo preparado muy gordo. Programa muy especial, un festival de emociones en el que vamos a vivir recuerdos», ha advertido sobre lo que va a pasar en ese final.

«Después de tantos años acompañándoles, creo que ustedes nos pueden faltar, tanto los fieles como los que no lo son, a este programa de despedida. Un beso a todos nuestros compañeros de un programa que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión«, ha elogiado Joaquín Prat muy tajante.

Antes de decir adiós, el veterano comunicador de Telecinco ha enviado un caluroso recado en estos difíciles momentos a todo el equipo que ha hecho posible ‘Sálvame’: «Un beso a todos los presentadores, a los colaboradores, a toda la gente de la redacción, a los directores y a todos los que han formado parte de lo que ya es historia de la televisión«.