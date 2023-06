Alarma por el estado de Jorge Javier Vázquez ante lo que hizo el día del final de ‘Sálvame’

Fue sin duda la ausencia más destacada, y más sorprendente, del último programa de ‘Sálvame’. La de Jorge Javier Vázquez, quien no solamente no se vio con fuerzas de acudir a despedirse de sus compañeros, sino que, según se ha sabido ahora, ni siquiera fue capaz de verlo desde su casa.

El presentador, de baja médica desde el pasado 17 de mayo, ha sido pillado saliendo de un centro médico tan solo tres días después del final de ‘Sálvame’. Así lo recogen unas fotos publicadas este miércoles por la revista ‘Lecturas’. Con vaqueros, gafas de sol, un libro bajo el brazo y semblante serio, el presentador se ha dejado ver acudiendo a una clínica ubicada en el centro de Madrid.

No se veía a Jorge Javier Vázquez desde que el pasado 25 de mayo fue al teatro con su amiga Rocío Carrasco a ver el musical ‘Aladdín’. «Una de las cosas que me ha regalado ‘Sálvame’ es conocer a Rocío. Nos reímos y nos contamos confidencias», aseguró el de Badalona en su blog de ‘Lecturas’. A buen seguro, ella está siendo uno de sus máximos apoyos ante esta difícil situación que atraviesa.

El preocupante mensaje de Jorge Javier en sus redes sociales

Tan solo unas semanas después de esa salida, Jorge Javier utilizaba sus redes sociales para enviar un mensaje que preocupó mucho a todos sus seguidores. «A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así es que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’, ‘Hasta cuando pueda’, ‘Hasta que surja’. Y por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», escribió en sus redes sociales.

Hasta el último momento, sus compañeros pensaron que Jorge Javier estaría en el último programa de ‘Sálvame’, pero no pudo ser. Un emotivo vídeo de sus mejores momentos a lo largo de estos 14 años hizo llorar a todos cuantos estaban en el plató, quienes le dedicaron palabras llenas de cariño. Y es que como dijo su amiga Terelu Campos, «‘Sálvame’ es Jorge Javier y Jorge Javier es ‘Sálvame'».